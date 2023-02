Il canale scoperto e i disagi del tram

Bologna, 22 febbraio 2023 – I fiumi e i laghi sono in secca ed i ghiacciai quasi spariti, la siccità è tornata ad essere un problema ma i pubblici amministratori di Bologna cosa pensano? Di scoprire il canale Reno senza valutare come sarà brutto un canale senza acqua, paradiso di topi e di odori sgradevoli. Nostalgia per nostalgia, se proprio vogliamo parlarne, suggerisco allora il ripristino delle mura e delle torri abbattute il secolo scorso. Per ultimo ditemi un motivo, uno solo, sull'utilità di questo progetto.

Franco Cuppini



Risponde Beppe Boni

Il problema non sta nell'acqua ma sulla terra. Il progetto di scoprire il canale Reno in effetti non contiene un'utilità oggettiva, ma si basa più che altro su valutazioni estetiche e in parte sulla realizzazione del tram. Quest'ultimo sì che non fa dormire parte dei bolognesi prima ancora di scaldare i motori. Se il Reno verrà scoperto è ovvio che l'acqua in qualche modo sarà garantita per non fare la fine del brutto spettacolo dei canali secchi che si vedono in questi giorni a Venezia. In alcuni rendering diffusi dal Comune di Bologna il canale scorre accanto al tram e vista così appare come una immagine suggestiva. L'acqua in città piace, come accade nei punti dove anche oggi a Bologna è possibile vederla. Ma il nodo vero è il tram. I cantieri a lungo termine spaventano gran parte di cittadini e commercianti e l'utilità del tram medesimo ha sempre meno tifosi. Ci sono già ottime linee di bus che si possono migliorare e ripensare. La scelta delle rotaie lascia molto perplessi, eppure la giunta di Matteo Lepore avanza a testa bassa. E in alcuni punti della città creerà nuovi problemi a cui non è data un'alternativa. Proprio nel tratto racchiuso fra via Lame e la rotonda del PalaDozza i lavori porteranno alla scopertura del canale di Reno con la realizzazione di una fascia verde e un percorso pedonale protetto. Bella idea, con una forte controindicazione: significa che tutti i parcheggi, circa 200, presenti al centro della via verranno soppressi per fare spazio alla creazione della nuova linea del tram. Già oggi l'area soffre di mancanza di spazi per le auto e quando ci sono eventi sportivi (e non solo) al palazzo dello sport il parcheggio selvaggio è una regola. Togliere gli spazi senza aver pensato ad un' alternativa valida è un errore.

