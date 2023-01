Il caro benzina e le pensioni da fame

Taglio no, taglio sì. Il balletto del governo con le accise sui carburanti (non abbiamo risorse per confermare gli sconti; anzi no, le troviamo) potrebbe anche risultare divertente, se non fosse che dietro c'è la carne viva di un Paese alle prese con rincari a ogni angolo, al supermercato come alla pompa di benzina.

Provate a far quadrare i conti, e provateci con pensioni aggiornate a passo di lumaca mentre l'inflazione corre come un treno. Ce ne occupiamo nel giornale di oggi e bastano un paio di dati a restituire la fotografia di due regioni in affanno. Nelle Marche, di 540mila prestazioni pensionistiche, 380mila hanno un importo inferiore a 750 euro al mese. Proviamo a essere ancora più diretti: due anziani su tre sono a rischio povertà. Il dato è dell'anno scorso e nel 2023 è destinato a peggiorare.

In Emilia-Romagna soffrono di più gli ex lavoratori privati (il 49,1% delle loro pensioni ha un importo inferiore a 750 euro al mese), ma la sostanza non cambia.

Parliamo di pensionati, ma attenzione: il caro benzina e gli aumenti generalizzati incidono con traiettorie diverse a ogni livello: sulle famiglie e su molte categorie economiche del Paese.

E allora se i soldi per gli sconti non ci sono, bisogna trovarli.