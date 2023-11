Il cinema è vivo e lotta con noi

Bologna, 22 novembre 2023 – Il cinema nelle sale è in crisi. Più volte mi sono recato a metà settimana ad assistere ad un proiezione in multisale della città e della provincia di Bologna (ma per motivi familiari anche a Modena) e non ho mai visto pienoni. Anzi in sala ho sempre visto poche persone. Meglio il fine settimana quando la gente esce e i posti si riempiono quasi tutti. Credo che prima o poi, purtroppo, le sale cinematografiche, già molto ridotte di numero, faranno una fine ingloriosa. Che non meritano.

Floriano Maccaferri

Risponde Beppe Boni Il cinema è vivo e lotta insieme a noi. Il mondo è cambiato, la televisione propone un'offerta sconfinata di pellicole, serial, fiction che inevitabilmente spostano l'attenzione del pubblico. Le sale cinematografiche quindi sono diminuite di numero e quelle rimaste si sono modernizzate offrendo effetti e accoglienza che la televisione non riesce a dare. E' l'evoluzione della specie. E ci sono cinema che aprono. E' il caso del Modernissimo, pieno centro cittadino, angolo tra via Rizzoli e Palazzo Re Enzo, a due passi dalle Torri e da Piazza Maggiore, una delle sale storiche di Bologna che alzò il sipario per la prima volta nel 1915 all'interno del centralissimo palazzo Ronzani inaugurato l'anno prima. Nei decenni ha vissuto vicende alterne, ha cambiato nome (Arcobaleno) ma ha resistito. Così dopo un silenzio durato 15 anni e un' eterna ristrutturazione ha riaperto proprio ieri con platea e galleria capaci di 360 posti nella struttura in elegante stile liberty, con bar e impianto di alta tecnologia audiovisiva. E questa è davvero una bella notizia perché significa che ci sono imprenditori che ancora hanno la passione di rilanciare il grande schermo. I festeggiamenti per l'inaugurazione dureranno una decina di giorni. In Emilia Romagna il numero dei cinema è tuttavia ancora abbastanza alto: sono 200 per un totale di 423 schermi. Solo a Bologna ci sono 27 cinema, per un totale di 54 sale. Secondo Anica (Associazione nazionale industrie cinematografiche) i dati del 2022 illustrano risultati migliori rispetto a quelli dell’anno precedente (+ 81% box office / + 80% presenze), tuttavia siamo ancora sotto la soglia delle auspicate 50 milioni di presenze. Sempre nel 2022 al box office sono stati incassati 306.622.567 euro per un numero di presenze pari a 44.535.891.

beppe.boni@ilcarlino.net

voce.lettori@ilcarlino.net