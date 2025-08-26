Il Comune ‘macchiato’ dai cartelli

Perché abbruttire Palazzo d’Accursio con striscioni e scritte che esprimono pareri politici su persone o avvenimenti? Il Palazzo Comunale non è una bacheca, la sua bellezza non deve essere coperta da cartelli colorati. Anche se per giusta causa, alcuni pareri dovrebbero trovare posto in altri spazi, lasciando i palazzi storici e la piazza di Bologna liberi, per piacere agli occhi dei bolognesi e dei turisti sempre più numerosi.

Piero Ingenni

Risponde Beppe Boni

‘Verità per Giulio Regeni’, ‘Fermate il governo di Israele’, ‘Save Gaza’, ‘Bolognesi dal primo giorno’. Sono gli slogan scritti sui cartelloni colorati appesi sotto due finestre e sopra l’ingresso di Palazzo d’Accursio in Piazza Maggiore. Al di là delle scelte politiche che implicano gli slogan mostrati, è davvero un brutto spettacolo. Avete mai visto striscioni appesi all’esterno di Palazzo Chigi sede della Presidenza del consiglio e, quindi, del governo italiano? Difficile.

Un turista straniero, e sono migliaia quelli che visitano Bologna, può apprezzare la visione della grandezza di Piazza Maggiore girando lo sguardo verso un palazzo antico ’macchiato’ da tre cartelloni rossi e gialli che nulla hanno che fare con l’assetto architettonico? Certamente no. A volte la forma è anche sostanza, e il Comune di Bologna non fa una gran bella figura in questo frangente. Se Palazzo d’Accursio vuole esprimere una lecita opinione (anche se discutibile) su Israele o altro può farlo in altri modi. Ci sono i social network, le occasioni pubbliche gli eventi, le dichiarazioni politiche. Ma quegli striscioni sono davvero di cattivo gusto. Signori del Palazzo fate un esame di coscienza e scegliete un altro modo per esternare le proteste. Se Fieravante Fieravanti, Galeazzo Alessi e Domenico Tibaldi i professionisti del passato che hanno contribuito a sviluppare la bellezza di questa struttura potessero parlare....

