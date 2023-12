Il coraggio di ripartire dai fondamentali

Trentaquattro, ventidue, zero. Non sono numeri buttati lì a caso, ma gli anni trascorsi da quando Bologna è stata palcoscenico di grandi competizioni sportive internazionali di squadra. Trentaquattro sono quelli ormai passati dalle notti magiche di Italia ’90, quando il Dall’Ara ristrutturato di fresco ospitò quattro incontri del Mondiale (compreso un epico Inghilterra-Belgio risolto solo allo scadere dei tempi supplementari). Ventidue quelli che ci separano dalle Final Four di Eurolega del 2002, giocatesi nell’attuale Unipol Arena. Zero, invece, sono le edizioni di campionati Europei di calcio o di basket che si sono disputati sotto le Due Torri.

Basta questo per capire quanto dirompente sia l’ipotesi di candidare Bologna (in ticket con Milano, almeno) a ospitare un Mondiale o un Europeo di basket, lanciata l’altro giorno sul Carlino da Lorenzo Sassoli de Bianchi. Un sogno? No, una sfida. Ambiziosa, sicuramente, ma che si può vincere, perché la città ha e avrà gli impianti per farlo e, soprattutto, perché ha la storia e la capacità organizzativa dalla sua parte, come dimostrano i tre grandi eventi sportivi che sono passati, o passeranno, in città negli ultimi anni: dalla partenza del Giro d’Italia 2019 alla tappa del Tour de France dell’anno prossimo, senza dimenticare la fase a gironi della Coppa Davis di tennis. Serve però uno sforzo collettivo, che coinvolga molti livelli di governo, sportivo e non solo. E servono lungimiranza ed efficienza: bisogna partire ora per arrivare al momento delle decisioni con le carte in regola per portare a casa il risultato, e bisogna evitare di cadere in quei mali atavici che sempre hanno caratterizzato le avventure tricolori in questi casi, dalle pastoie della burocrazia alla conflittualità politica e istituzionale. Le parole del presidente della Fip, Gianni Petrucci, che potete leggere qui a fianco, e quelle del sindaco Matteo Lepore, fanno ben sperare, e i precedenti più recenti che hanno interessato l’Emilia-Romagna, pure.

Uscire dalla bolla della quotidianità, ritrovare quel coraggio che serve per progettare il futuro, come ha sottolineato Sassoli de Bianchi, lo si può fare solo ripartendo dai fondamentali, da quello che caratterizza una comunità nel suo profondo: e il basket a Bologna, lo sappiamo tutti, è esattamente questa cosa qui. Una parte di noi, con la quale nei decenni ci siamo aperti al mondo e grazie al quale abbiamo accolto il mondo a casa nostra. E siamo pronti a farlo ancora una volta.