Il cuore grande di Bologna per Camilla

Bologna, 25 marzo 2023 – Il Carlino segnala l'insensibile che si rifiuta di affittare case o camere a proprietari di cani. Osservo che l’amico non dell’uomo, ma del suo padrone, è portatore di malanni e non solo di pidocchi, pulci e zecche. Filaria e leishmaniosi sono malattie serie che portano alla tomba se non individuate in tempo e curate. Quanti sono poi coloro che, non assistiti da risorse economiche adeguate, sottopongono la loro bestiola a visite periodiche e cure dispendiose?

Marco Bortolotti

Risponde Beppe Boni

C'è qualcuno, come il lettore che scrive, che forse non ha compreso qual è il problema. La persona che si è vista respingere il rinnovo dell'affitto, Camilla Di Pace, è una giovane non vedente che si avvale del proprio cane guida per le funzioni quotidiane. Il resto delle considerazioni sono sciocchezze a cui non vale nemmeno la pena di replicare. Parliamo di una persona fragile che vive in simbiosi col proprio animale curato e accudito come un umano proprio perché sta 24 ore su 24 accanto alla ragazza che grazie a lui riesce a condurre un'esistenza normale. La visita la farei fare a qualcun altro... Questa storia ha commosso Bologna e l'intero Paese, ha scatenato una gara di solidarietà fra tante persone che hanno offerto una soluzione abitativa alla ragazza respinta dalla precedente proprietaria dell'appartamento. Certo, gli animali possono essere portatori sul loro manto di presenze non gradite, ma succede solo se i proprietari non li curano. Ed è quindi una valutazione che non si può prendere per buona a prescindere. Poi qui si tratta di un caso particolare, della necessità di una persona che non può fare altrimenti. Chi ha negato la casa a Camilla porta alla luce un aspetto ben preciso in relazione al fatto che tanti altri gliel' hanno offerta: in città e in Italia l'altruismo e la solidarietà sono un sentimento forte e radicato fra i cittadini. Anche il ministro per le Pari opportunità e disabilità, Alessandra Locatelli, ha telefonato a Camilla invitandola a Roma con la propria cagnolina. Chi ha negato la casa meglio che resti chiuso in casa e non si faccia vedere in giro. Questa signora rischia che la gente, riconoscendola, si giri dall'altra parte.

[email protected]

[email protected]