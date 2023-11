Il discorso del vice cancelliere

Dura 4 minuti e 12 secondi, ha fatto milioni e milioni di visualizzazioni: è il discorso non del re, ma del vice cancelliere tedesco Robert Habeck. Parla di attualità, di memoria storica, di regole. Parla da uomo vero. Vi consiglio di leggerne uno stralcio e in fondo potete trovare il link che rimanda al video competo sul nostro sito

"La sicurezza di Israele come ragione di Stato in Germania non è una formula vuota e non deve diventarlo. Significa che la sicurezza di Israele è essenziale per noi come Paese

La speciale relazione di Israele dipende dalla nostra responsabilità storica. E' stata la generazione dei miei nonni che voleva sterminare la vita degli ebrei in Germania e in Europa. Dopo l'Olocausto la formazione di Israele è stata la promessa di protezione agli ebrei e la Germania è obbligata a contribuire e garantire che questa promessa possa essere mantenuta. E' un fondamento storico della nostra Repubblica.

La nostra responsabilità storica significa anche che gli ebrei devono poter vivere liberi e sicuri in Germania e che non devono avere mai più paura di mostrare apertamente la loro religione e la loro cultura. Ma proprio questa paura è tornata.

Ho incontrato recentemente i membri della comunità ebraica di Francoforte e in questa intensa e dolorosa conversazione che abbiamo avuto i rappresentanti della comunità mi hanno detto che i loro bambini hanno paura di andare a scuola. che non vanno più nei club sportivi, che lasciano le loro collane con le stelle di David a a casa su consiglio dei loro genitori. Oggi, qui in Germania, quasi 80 anni dopo l'olocausto, ci hanno detto che non osano più salire su un taxi, che non inseriscono gli indirizzi del mittente sulle lettere per proteggere i destinatari. Oggi qui in Germania quasi 80 anni dopo l'Olocausto. L'antisemitismo si è mostrato nelle manifestazioni, nelle dichiarazioni, nell'attacco ai negozi di ebrei, nelle minacce. Mentre viene mostrata un'ondata di solidarietà quando ci sono attacchi razzisti, per esempio, la solidarietà diventa velocemente fragile quando si tratta di Israele.

Le persone dicono che il complesso è contesto ma la contestualizzazione non deve portare alla relativizzazione.

Non c'è posto per l'intolleranza in Germania. Chi vive qui deve sapere che vive in base alle regole di questo paese. E chiunque venga qui deve sapere che le cose stanno così e che tutto ciò verrà applicato. La nostra Costituzione concede diritti ma impone anche obblighi che devono essere adempiuti da tutti: le due cose non possono essere separate. La tolleranza non consente intolleranza qui: questo è il fulcro della nostra convivenza nella repubblica federale tedesca. Questo significa che bruciare bandiere di Israele è un reato, così come lo è elogiare il terrorismo di Hamas”.

