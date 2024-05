Il dopo alluvione che funziona

Fra due giorni si ricorda un anniversario. Un tristissimo anniversario. Il 16 maggio sarà abbinato, per sempre, alla devastante alluvione in Emilia-Romagna del 2023.

In queste poche righe vogliamo provare a raccontare le cose che hanno funzionato nella ricostruzione in questi dodici mesi e non quelle che non hanno funzionato (che esistono, per carità).

Andate a rivederci gli articoli, anche i nostri articoli, del maggio 2023. O i servizi televisivi, quelli sui siti internet o sui sui social. Super esperti, esperti o presunti tali dicevano in ordine: 'Nulla sarà più come prima'. 'La geografia della regione è totalmente modificata'. 'Le montagne hanno cambiato forma'. 'I campi allagati non daranno frutti agricoli per anni e anni'. ‘Migliaia di persone sono rimaste senza casa’.

Bene. Un anno dopo, non è successo nulla di tutto questo. Intendiamoci: i problemi ci sono e sono enormi, in primis non si capisce perché non si riescano a rimborsare ai cittadini i danni ai beni mobili delle loro abitazioni. In tanti hanno perso cucine, divano, letti, armadi, telvisioni, tutto. Magari decine di migliaia di euro. Devono, dovrebbero riavere tutto: senza se e senza ma.

Detto ciò, in Emilia e in particolar modo in Romagna si è ricominciato a vivere. C'è stata una catastrofe, sì, ma gli effetti non sono stati (per fortuna) quelli che temevano un anno fa, subito dopo l'apocalisse. E’ stata e resta un’apocalisse, ma la nostra terra, fatta di gente tosta, gente perbene, si sta rialzando.