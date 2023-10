Il film che racconta Lucio Dalla

Bologna, 14 ottobre 2023 – Ho sentito parlare di un film su Lucio Dalla, ma non l'ho visto annunciato nelle sale. Se fosse vero sarebbe un grande tributo a questo artista che ha amato la sua Bologna dall'inizio alla fine e che ha portato il nome di questa città in giro per il mondo. Lucio Dalla ha sempre abitato in via d'Azeglio dove oggi la sua casa è diventata un museo.Questo è un grande segnale di attaccamento a Bologna. Spero davvero che venga ricordato sullo schermo come è successo per Enzo Ferrari. Leonardo Breveglieri

Risponde Beppe Boni

Lucio Dalla arriva sul grande schermo. Non si tratta di un film sulla sua vita, ma di un documentario che racconta il concertone live che Lucio Dalla tenne a New York nel 1986 al Village gate, tempio mondiale del jazz. E questo film nasce per caso, come a volte succede per i grandi eventi.

In quell'occasione Rai America riprese lo spettacolo ma solo parte del resoconto venne utilizzato. Di queste bobine si persero le tracce. Come ha raccontato il Carlino un paio di giorni fa spuntarono poi in un mercatino dell'usato e un collezionista dal naso fino e dalla vista acuta riuscì ad acquistarli per una cifra accettabile. Una volta compreso di avere per le mani un piccolo tesoro contattò chi detiene i diritti di riproduzione delle opere dell'artista.

In qualche modo lo venne a sapere Walter Veltroni che senza troppa pubblicità riuscì a costruire un accordo per ricavarne un docufilm che si chiama 'DallAmericaCaruso, il concerto perduto'.

Bravo il collezionista che ha deciso di non tenere per sé le bobine e bravo Veltroni che ha avuto l'idea per valorizzarle. Lucio Dalla se lo merita. Il film arriverà nelle sale il 20 novembre e sarà davvero un tributo a Lucio il Grande, anche perché contiene il suo brano cult, Caruso, e ne racconta come si arrivò alla sua scrittura e alla realizzazione. La pellicola si sviluppa dalle riprese del concerto a scampoli di vita di Lucio durante il suo sogno newyorchese e nella vita quotidiana, cuciti con testimonianze di chi lo ha conosciuto da vicino.

Nel documentario compaiono anche due artisti che hanno fatto parte della storia professionale di Dalla, Gaetano Curreri, leader degli Stadio e Ricky Portera, l'eterno ragazzo imbattibile con la chitarra. Molti sanno come nacque il brano Caruso quando Lucio Dalla dormì all'Hotel Excelsior di Sorrrento dove soggiornò il tenore. Vederlo raccontato nel film è un'emozione. beppe.boni@ilcarlino.net voce.lettori@ilcarlino.net