Il Gigante è libero ma sotto scorta

Bologna, 12 maggio 2024 – Con l'arrivo della buona stagione la Fontana del Nettuno, priva di ogni protezione e senza controllo, è nuovamente a rischio di malintenzionati che intendano scalarla o immergersi nelle sue acque quando il caldo si farà sentire sul serio. La Fontana del Nettuno opera di Tommaso Laureti con la pregevole fontana in bronzo opera del Giambologna (Jean de Boulogne) è un'opera della metà del XVI secolo, mi chiedo perché la Sovrintendenza e il Comune di Bologna non provvedano a dotarla di una recinzione bassa e non impattante per proteggerla.

Niccolò Rocco di Torrepadula