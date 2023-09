Il grande boom dell’agricoltura biologica

Bologna, 7 settembre 2023 – Ormai in agricoltura si parla solo di biologico, produzione del vino compreso. A Bologna e in Emilia-Romagna le aziende agricole che fanno marketing o che partecipano a eventi fanno promozione ai loro prodotti biologici. Mi chiedo se poi la produzione agricola davvero punta sul bio. Noi consumatori, ultimo anello della catena, come facciamo a essere sicuri che un alimento o una bottiglia di vino siano prodotti bio? Rossana Brighenti

risponde Beppe Boni

Ogni prodotto biologico deve recare per legge nell’etichetta le caratteristiche che lo certificano come tale. Se qualcuno sgarra ne paga le conseguenze. L’agricoltura bio anni fa sembrava una moda ed era poco diffusa, poi pian piano si è evoluta e oggi presenta oggettivi vantaggi sulla qualità del prodotto e sulla sua salubrità. Del resto il miglioramento della sostenibilità delle produzioni agricole è un obiettivo della Politica Agricola Comunitaria (Pac) sin dal 1998, i cui fondi hanno sempre avuto in primo piano le misure agroambientali di cui la più importante è l’agricoltura biologica. L’Emilia-Romagna è la quarta regione in Italia per superficie agricola utilizzabile condotta con il metodo biologico. Il dato, aggiornato a giugno 2022, sfiora i 200mila ettari, il 19% della Sau totale regionale, ma i numeri sono in costante crescita. La ripartizione territoriale colloca il 32% della produzione in pianura, il 40% in collina e il 28% in montagna. Basta andare al Sana, Salone del biologico e del naturale, in programma in Fiera fino a sabato, per rendersi conto di quanto ormai si sia allargato questo mondo: non solo in agricoltura ma anche nella sfera della cura cura del corpo, del wellness. In questo contesto, per esempio, la Cia (Confederazione nazionale agricoltori) promuove le migliori produzioni dell’agricoltura biologica con la partecipazione di 17 imprese del settore provenienti da tutta Italia.