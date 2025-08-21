Il lato oscuro del web è una minaccia sempre più pericolosa anche per le imprese delle Marche. A lanciare l'allarme è Confartigianato, secondo cui le aziende marchigiane sono sempre più esposte al rischio di cyber-attacchi. Secondo la ricerca condotta a livello nazionale dall'associazione di categoria, infatti, le Marche sono la terza regione in Italia per aumento dei reati informatici - truffe, frodi e simili - dal 2019 al 2023. Qui i cyber-attacchi sono esplosi in soli quattro anni: più 56%. Peggio solo la Toscana (+88,3%) e il Veneto (+63,7%). Lo attestano le denunce delle forze di polizia all'autorità giudiziaria, che nelle Marche superano quota cinquemila. L'aumento supera di gran lunga la media nazionale, ferma al 45,5%, e impone una seria riflessione sulle nuove frontiere del crimine, sempre più in agguato nella palude del dark web.