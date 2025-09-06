Il liceo è sempre una buona scuola

I licei trasformano i giovani in disoccupati: 5 anni di infarinatura generale che non portano da nessuna parte, se non l’obbligo di corsi universitari. Si ipoteca il futuro sapendo che dopo il mondo del lavoro richiede giovani che almeno sappiano impugnare un cacciavite. Tanti liceali si scateneranno contro il mio pensiero, ma ne riparliamo quando le porte del lavoro rimarranno sbarrate.

Luigi Bignami

Risponde Beppe Boni

competenza specifica. Intanto però ha acquisito una solida base culturale. Ma è anche vero che il valore di una persona non si misura solo dal titolo di studio. Bologna dispone di una decina di licei che ogni anno certificano l’uscita di ragazzi che non tutti entrano all’università, ma non è detto che non trovino lavoro. Il liceo classico, scientifico o con altri orientamenti prepara gli studenti attraverso una buona cultura generale che, pur senza un titolo specifico, li presenta alla società come persone preparate e competenti capaci di misurarsi in ogni campo. Ovvio però che chi sceglie gli studi liceali deve prepararsi a completare la propria formazione didattica con l’università. Detto ciò il mondo delle aziende private e della pubblica amministrazione è pieno di ottimi professionisti che hanno conseguito solo il diploma liceale. E’ vero però che l’Emilia Romagna, come altre regioni, è piena di ottimi istituti tecnici che formano ragazzi già pronti ad entrare nel mondo del lavoro, il quale prevede competenze specifiche. E molte aziende richiedono proprio questo.

