Il liceo, miglior percorso per l’istruzione

Al manager che auspica la fine del liceo classico in favore di istituti che formano alle materie "che servono" (all'industria, chiaro), rispondo citando un rettore di Oxford. Il professore inglese afferma che gli studi classici permettono di guardare dall'alto in basso chi non ha avuto tale privilegio e la sottosegretaria del ministero, definendo un'eccellenza unica al mondo il liceo, dimostra che ha fornito per il lavoro autentici e versatili professionisti.

Carlo Nadalini

Risponde Beppe Boni

Usciamo dall’equivoco della competizione tra licei e istituti tecnici. Non si tratta di favorire gli uni o gli altri, sono due percorsi di diversa natura che fanno crescere i ragazzi. Il liceo non fornisce una cultura del lavoro che possa essere immediatamente applicata, ma apre verso un percorso universitario con diverse materie, comprese quelle umanistiche, preparando i ragazzi attraverso un orizzonte più vasto di temi. Gli istituti tecnici consentono una formazione già utilizzabile nel mondo del lavoro al termine dei cinque anni di studio che comunque non precludono la via dell’università, anzi in certi ambiti la preparano egregiamente. Sono, dunque, due scelte diverse che possono convogliare entrambe poi negli studi di livello superiore. Non va demonizzato il liceo e non va demonizzato l’istituto tecnico. A Bologna sono attivi dieci ottimi licei, alcuni più severi, altri meno ma tutti di qualità che hanno formato ottimi nomi in campo culturale, dell’impresa, della medicina e altro. Idem per gli istituti. Chi vale nel mondo del lavoro ha modo di dimostrarlo. L’industria fa il proprio mestiere e agisce correttamente nel corteggiare i ragazzi che escono dagli istituti tecnici e a collaborare con la scuola per la loro formazione. Ricordiamoci anche che Sergio Marchionne, il super manager della Fiat, era laureato in filosofia e giurisprudenza.

