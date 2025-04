Il male oscuro del disagio giovanile

Per affrontare efficacemente il disagio giovanile che spesso sfocia nella violenza è fondamentale investire in programmi di supporto psicologico e sociale. Questi programmi devono essere accessibili a tutti i giovani, indipendentemente dalla loro situazione economica o sociale. Il supporto psicologico può aiutare a sviluppare strategie efficaci, migliorare la loro autostima e affrontare le sfide della vita in modo più resiliente. Inoltre il supporto sociale può offrire un senso di comunità e appartenenza, riducendo i sentimenti di isolamento e solitudine.

Raffaele Amendola

Risponde Beppe Boni

Quasi sempre i più violenti sono i più fragili, i ragazzi che vivono un disagio sociale non li dimostrano nella quotidianità ma con gesti sconsiderati. Il malessere psicologico e sociale, che fino a qualche anno fa si manifestava prevalentemente nei momenti di passaggio della crescita, sono diventati oggi un rumore di fondo continuo, interessando fasce sempre più giovani della popolazione. E così, come hanno riportato diversi episodi di cronaca recenti, il male oscuro sfocia nella violenza, ragazzi che respinti uccidono a coltellate l’ex fidanzata, baby gang che sfogano una rabbia indistinta contro tutto e contro tutti. Difficile capire da che parte cominciare a risolvere il rebus. Gli atti violenti vanno puniti nella misura giusta, ma nello stesso tempo serve un’opera di prevenzione che parte dalle famiglie (non sempre raggiungibili). Il disagio dei ragazzi spesso nasce dalla solitudine interiore che talvolta si nasconde dietro un volto sorridente. Che fare? Servono forse occasioni di formazione e di educazione a scuola ma che coinvolgano anche le famiglie. Chi può farlo? Se ne può occupare la comunità in senso lato intesa come istituzioni, associazioni, parrocchie, centri sportivi. La stessa università di Bologna già tre anni fa ha organizzato un lavoro di ricerca con occasioni di confronto. Può essere un seme da cui nasce una pianta.

