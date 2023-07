Il mercato (marcio) della politica

Bologna, 18 luglio 2023 – Il mercato, i cambi di casacca. E non ci riferiamo al calcio, a Lukaku o alle bandiere che non ci sono più del pallone. Parliamo di politica, con la p minuscola purtroppo. Nel 2024 si vota per le Europee e i partiti si agitano. Più che i partiti, si agitano ovviamente le persone che compongono i partiti, coloro cioè che ora siedono in Parlamento e si prendono una valangata di soldi in virtù del fatto che appartengono a quello schieramento. Tranne rare eccezioni, non sono lì per la loro bella faccia.

Ecco, i cambi di casacca: legittimi ma orribili. I transfughi del Pd, quelli di Renzi o di Calenda, l'avanti e indietro in Forza Italia, le corse a salire sul carro della Meloni, i puri del Cinque Stelle che ne hanno fatto di cotte e di crude negli ultimi anni: chi è senza transfugo, scagli la prima pietra. Pensate, nella precedente legislatura i cambi di casacca sono stati più di 300: una vergogna. Ribadiamo ciò che significa nella pratica questo caotico via-via: sei eletto in Parlamento perché fai parte del partito X, cambi idea e vai nel partito Y ma resti parlamentare.

Ora ci risiamo, nel senso che le acque sono agitatissime. I politici cento ne fanno e una ne pensano, ma ovviamente non hanno ancora realizzato (pensato sì, ma poi fingono che esistano insormontabili ostacoli costituzionali) la banalissima legge che risolverebbe tutto. E cioè: rendere obbligatorie le dimissioni del parlamentare che cambia casacca. Invece, mettendoci in mezzo la Costituzione e non so che, se mister X parlamentare del Pd sceglie un altro partito perché la Schlein non gli va a genio, resta comunque parlamentare.

Ecco il famigerato Gruppo Misto. E allora, aboliamo, cancelliamo questo malcostume, facciamo saltare un giro a chi cambia idea. Costui potrà ricandidarsi quando si andrà a votare e nell'attesa potrà naturalmente fare politica, ma non in Parlamento.