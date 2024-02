Il mistero delle liste d'attesa nella sanità

Bologna, 4 febbraio 2024 – A fine dicembre facciamo un ecografia a pagamento, una volta all'anno per controllare che sia tutto a posto. Ci trovano una macchia nel fegato e ci consigliano di fare una risonanza a contrasto. Al Cup e ci dicono che le liste d'attesa sono chiuse, non danno né una data di riapertura né un appuntamento neanche tra un anno. Si può andare, oppure si deve andare a pagamento ma a costo troppo elevato. A Rovigo in un centro privato convenzionato con SSN e ci danno appuntamento dopo 20 giorni pagando il ticket. Come è possibile che la provincia di Bologna con tanti centri eccellenti non riesca a garantire il servizio?

Risponde Beppe Boni

Non è la prima volta che negli ultimi mesi i cittadini segnalano disservizi, ritardi, liste d'attesa per visite specialistiche chiuse senza appello come fanno gli uffici pubblici all'ora del pranzo senza appello. Giriamo volentieri la segnalazione all'assessorato alla sanità della Regione sperando che sia in grado di fornire una risposta in tempi accettabili e con motivi validi. Una settimana sì e una no dalla sanità della Regione arrivano annunci di piani strategici che dovrebbero abbattere le liste d'attesa, eppure il disagio dei cittadini rimane. Le parole non sempre o non del tutto corrispondono ai fatti. C'è qualcosa che non va. O si fanno gli annunci quando si è sicuri di aver risolto la situazione oppure è meglio tacere. Questo ping pong degli annunci va avanti da un pezzo. Delle due l'una: o chi li spara non verifica che il meccanismo sia stato rivisto per garantire il risultato, oppure chi riceve le indicazioni non le mette in pratica. Qualcuno non la racconta giusta. E allora le parti in causa si mettano d'accordo per risolvere la situazione. Non è possibile, se è vera la versione riportata dalla lettrice, che si chiudano le liste senza nemmeno ipotizzare una data seppur lontana. Sulla pelle delle persone non si scherza. Una visita specialistica non è una prenotazione al ristorante dove è possibile che sia tutto esaurito. Sulla sanità non ci possono essere incertezze e approssimazioni. Tanti emiliano romagnoli si rivolgono ad un laboratorio privato convenzionato di Monselice e lì si trova sempre posto in convenzione. Come mai? Mistero cinese. Se le convenzioni attualmente attive non sono sufficienti se ne facciano altre. La sanità privata non è un nemico, ma un alleato della sanità pubblica.

