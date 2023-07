Il Monaco fa l’assist a Thiago

Bologna, 29 luglio 2023 – Il Monaco fa l’abito. E dice che la rosa di adesso sta un po’ stretta al calcio di Thiago Motta. Certo, a luglio drammi e sentenze non sono contemplate, ma la sconfitta subita in rimonta dai francesi (da 2-0 a 2-3) restituisce al tecnico la convinzione che il suo appello, fatto dopo le partite con il Rio Pusteria e il Palermo, sia ancora dannatamente attuale: a questo Bologna servono rinforzi.

Non lo dice direttamente lui stavolta, perché l’amichevole di Casteldebole a porte chiuse (stasera a Marassi il Genoa godrà di 10.000 spettatori a vedere la sfida con questo Monaco) non prevedeva una conferenza post-gara. Ma lo dice la partita stessa, che racconta di un bellissimo Bologna nella prima frazione di gioco, addirittura dilagante nei primi tredici minuti, quanti ne bastano a Raimondo prima e a Ferguson poi per portare il risultato sul 2-0. In campo c’è la miglior formazione possibile, con la coppia Lucumì-Beukema (bene l’olandese) al debutto dal 1’, il centrocampo titolare con Ferguson, Schouten e Dominguez, e là davanti Sua Maestà Marko Arnautovic, reso ancor più regale dal quel nuovo numero dieci sulle spalle. Il Bologna con quasi tutti i titolari gira bene, molto bene: manovra fluida che porta spesso De Silvestri e Sosa a proporsi in attacco. Non a caso, il Monaco - che pure schiera quasi due-terzi della formazione tipo - si ritrova sotto di due reti senza neanche avere il tempo di accorgersene.

Nella ripresa, poi, la rivoluzione francese, innescata da Golovin con un destro a giro (9’) su cui Skorupski non è impeccabile. Il resto poi è storia di sostituzioni: escono Schouten, Arnautovic, Ferguson, Skorupski, Beukema, De Silvestri e il Bologna si smarrisce. Dimenticandosi il calcio di Thiago e dimenticandosi ancora una volta Golovin che al 30’, lasciato tutto solo dal giovane Corazza, ha tutta la libertà di disegnare un destro a giro all’incrocio dei pali. Ravaglia guarda lì e guarda anche quando al 90’ Maripan completa la remuntada colpendo di testa solitario come un turista in bici a Ferragosto sui viali.

Pazienza per la sconfitta (seppur si tratta della seconda rimonta dopo il 2-2 strappato dal Palermo sempre sul gong), purché lasci ai dirigenti la convinzione che a Thiago vanno date il prima possibilità le risposte essenziali. Resta Dominguez? E chi giocherà sulle fasce in attacco? Aspettando i recuperi di Orsolini e Barrow e aspettando novità dal mercato, il Bologna stamattina sosterrà l’ultimo allenamento della settimana. Poi la partenza per la tournée olandese che vedrà nell’Utrecht (2 agosto) e nell’Az (5) nuovi controlli qualità. La stagione incombe.