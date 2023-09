Il nostro cuore

Dritte al cuore. Questa volta, però, colpiscono le frecce della prevenzione e della salute. "Controllatevi quanto più potete" raccomanda Enrica Bonaccorti dopo aver subito un intervento di urgenza di otto ore a cuore aperto. "Altri due mesi e sarei morta" racconta la 73enne attrice e conduttrice. Parole che si agganciano, seppur indirettamente, alla campagna di prevenzione del rischio cardiovascolare messa in atto dalla Regione Emilia-Romagna per il terzo anno consecutivo. Nelle piazze delle principali città è a disposizione delle persone una clinica mobile con professionisti sanitari per un consulto cardiologico gratuito. Nel 2022 sono state 6.500 le persone coinvolte nell'iniziativa con oltre 2.800 screening gratuiti. Le malattie cardiovascolari, si sa, sono la prima causa di morte nel mondo occidentale. In Italia, ogni anno, si registrano circa 230mila decessi. Una cifra che - secondo gli esperti - potrebbe notevolmente scendere attraverso comportamenti e stili di vita corretti; senza alcol, fumo, alimentazione sbagliata e sedentarietà. Domani è la giornata mondiale del cuore. Fare screening non è facile. La sanità italiana avrebbe bisogno delle 5 corsie come sulla Milano-Laghi, e invece spesso si incontrano code lunghissime. La prevenzione, però, resta l'arma più efficace. Lo dimostrano i dati: negli ultimi 40 anni la mortalità totale si è più che dimezzata e le cure per le malattie cardiovascolari contribuiscono in modo importante: il 40% è collegato ai trattamenti farmacologici e il 55% al miglioramento del controllo dei fattori di rischio.