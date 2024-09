Il People Mover si ferma

Il People Mover, visto da fuori, è probabilmente l'opera più avveniristica pensata e realizzata negli ultimi decenni in Emilia-Romagna. Anche bella da vedere, e non vi stiamo prendendo in giro. Il People Mover è una sorta di trenino che potrebbe sembrare anche un aereo e collega l'aeroporto Marconi di Bologna con la stazione centrale. Ha una sola fermata intermedia e impiega pochi minuti a percorrere una manciata di chilometri.

L'infrastruttura è costituita da una monorotaia sopraelevata, sorretta da 125 piloni pre-realizzati in calcestruzzo alti da 5,20 a 18 metri, distanziati di 35-40 metri.

E' costata 125 milioni di euro, ha debuttato nel 2020 dopo anni di studi, di progetti e di polemiche.

Il problema, il gigantesco problema, è però costituito dal fatto che spesso e volentieri il People Mover non funziona. Da oggi e per dieci giorni, ad esempio, non viaggia perché va fatta la manutenzione. E ciò capita spesso, troppo spesso. A volte poi l’opera si rompe. Il People Mover ha avuto anche parecchi guai giudiziari. Fra l'altro a parere di molti è nato già vecchio e non in grado di sopportare il flusso attuale di passeggeri dell'aeroporto.

E vogliamo parlare del prezzo? Chi sale sul People Mover spende 12,80 euro per un solo tratto. Più o meno la stessa cifra di un taxi. Agli albori doveva costare anche quattro volte di meno.

E' evidente che molti errori (anche grossolani) sono stati fatti in questi anni. Ed è un peccato. Peccato mortale se si tiene conto del fatto che per trasporti e viabilità in Emilia-Romagna purtroppo non ne azzecchiamo una da tanto, troppo tempo.

Il Passante di Bologna sta nascendo malissimo, sulla Cispadana e la Bretella di Campogalliano ci raccontano on anno sì e l'altro pure la solita storia: è tutto pronto o quasi ma invece non è vero nulla. Il tram di Bologna suscita perplessità. Il metrò di costa Rimini-Riccione poteva essere un'opera rivoluzionaria se fosse davvero stato un metro di costa romagnolo.

Houston, abbiamo un problema