Il piccolo poeta

“Io sono stato fiammifero decapitato. I ricordi torturavano il cuore. Le mani convulse tra loro lottavano. Ma. Io sono una farfalla a fatica rinata. Respiro finalmente l’azzurro. Posso dormire sereno nella mia culla”. Questa poesia è stata scritta da un quattordicenne di Castel San Pietro, in provincia di Bologna. Ha vinto il premio internazionale di poesia ‘La bellezza rimane’ di Santa Margherita Ligure. Non l’ha mandata lui e nemmeno la sua famiglia, ma una signora che l’ha letta sui social. Si chiama Rinascita. E’ bellissima. Parla di malattia, ma soprattutto di vita. Ed è questa la cosa più importante. Lorenzo Bastelli è morto il 22 novembre del 2022 stroncato da un sarcoma. La sua storia aveva commosso l’Italia. La mamma, Francesca Ferri, sui social, pochi mesi prima che quella malattia bastarda lo portasse via, aveva lanciato un appello: scrivetegli e mandategli cartoline o disegni, sarà felice e avrà compagnia. Risposero da tutta Italia. Un’ondata di affetto straordinaria. Adesso la poesia che scrisse in quei giorni è stata premiata. Appunto perché è qualcosa di unico (e non si esagera). Raccoglie tantissime emozioni. Con parole semplici e dirette. Ha detto la mamma in un’intervista a firma di Federica Orlandi pubblicata da Carlino: ‘E’ importante per me che le persone vi leggano un messaggio positivo, non solo di sofferenza e morte. C’è tanta vita in Rinascita. Parla di cure palliative, anche. Quando Lorenzo ha scelto di interrompere i trattamenti più aggressivi, lo fece perché sentiva che stavamo mettendo soltanto la malattia al centro, perdendo di vista lui. Dopo di che, in quattro mesi ha fatto tutto quello che prima non aveva potuto, è andato a fare il bagno al mare e ha fatto pure un giro in motorino. Di nascosto dalla mamma…’. Ciao Lorenzo, grazie ancora. Questo premio ti farà piacere, ne siamo sicuri, lo ha detto pure la tua mamma, come ha fatto piacere a tutti quelli che ti hanno scritto e a chi leggerà la tua poesia.