Il rilancio dalle squadre: punto e prospettive sul nostro sport

Parliamo di sport e, per una volta, godiamo dell'incredibile risultato delle nostre squadre. Partiamo da Bologna, dove a troneggiare non è solo il Bologna Calcio, mai così in alto da anni (la sola parola, Champions league, fa tremare i polsi). E' anche la Virtus, nel massimo campionato di basket, a sorprendere: non tanto per il terzo posto in serie A, quanto per il secondo in Eurolega, amarcord di stagioni decisamente lontane nel tempo. Se poi aggiungiamo la Fortitudo nella serie cadetta, beh, sotto le Torri ci sarà il problema della Garisenda, ma non dei risultati sportivi.

A Modena, dove il Sassuolo fatica in A mentre i canarini sono a ridosso dei playoff (la reggiana è più indietro mentre il Parma torna a scorgere la serie A), desta più preoccupazioni il volley: nonostante la presenza di un gigante come Bruno in palleggio, la Valsa Group è settima distante dieci punti dalle prime tre, dove invece è Piacenza a stupire sul gradino più basso del podio dietro Trento e Perugia, ma davanti alla 'solita' Civitanova.

Può fare decisamente meglio, invece la Vuelle Pesaro, che in serie A rischia qualcosina in una stagione decisamente equilibrata.

Il 2024 sarà l'anno olimpico e gli sport di squadra sono quelli che, da tempo, soffrono maggiormente. Chissà che dai nostri territori non possa arrivare linfa vitale per le Nazionali a caccia di rilancio.