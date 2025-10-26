Il ritorno della malamovida

Puntuale come le tasse, dopo la pausa estiva la malamovida torna ad agitare le notti della zona universitaria e a impedire il sonno dei residenti. Il prepotente ritorno sulla scena di un problema che si trascina da almeno trent’anni è plasticamente rappresentato da un video girato venerdì notte da un abitante di via San Vitale: nel filmato si vedono più di venti giovani, alcuni dei quali ’maranza’, che si fronteggiano prima a parole, si fa per dire, poi a calci e pugni. Ci sono anche alcune ragazze che tentano di placare gli animi. Invano. Una di loro viene infatti colpita al volto con un pugno e finisce al tappeto. La rissa è finita con l’arrivo della polizia e la denuncia di due giovani. Quella che non è finita, anzi cresce sempre di più, è la rabbia dei residenti, costretti (a loro dire) a vedere scene simili ogni week end. “Qui è diventato un inferno, sembra il Far West”, si è lamentato l’autore del video. Proprio nei giorni scorsi, il Comune aveva annunciato il ritorno degli street tutor nel week end e la firma di un’ordinanza che vieta di stazionare sulla banchina sopraelevata di piazza Aldrovandi, dove peraltro è stato avviato un cantiere privato. Il problema è che, se non può stare lì o in via Petroni (dove i locali chiudono all’una), la malamovida poi si sposta pochi metri più avanti, tipo in via San Vitale appunto, dove può continuare a bere grazie all’alcol da asporto venduto, dicono ancora i residenti, da alcuni locali. Il risultato è quello che si può vedere nel video. Dunque, vanno benissimo l’ordinanza del Comune con i nuovi divieti e il ritorno degli street tutor. Però, dopo il grande impegno profuso in piazza Aldrovandi dal Comune con buoni risultati, ora bisognerà rimodulare gli interventi in base al mutare della situazione nella zona, regolando la vendita di alcolici e monitorando anche le zone vicine. Già i cantieri stanno incidendo pesantemente sulla vita di residenti e commercianti. Cerchiamo almeno di non aggiungere ulteriori disagi.