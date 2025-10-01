Il sindaco fischiato

Povero Marco Massari, sindaco di Reggio Emilia: credeva di raccogliere osanna e invece è stato fischiato da una platea di odiatori e deriso dalla stessa persona che lui stesso aveva deciso di premiare, l'inviata Onu per la Palestina Francesca Albanese. La colpa di Massari è la seguente: in un teatro pieno di pro Pal, ha detto che non ci può essere pace, in Palestina, senza la cessazione dei massacri da parte di Israele e la liberazione degli ostaggi da parte di Hamas. Apriti cielo. La platea è insorta: ''Perché dici ostaggi? Sei uno di loro!''. Albanese, accanto a lui, scuoteva la testa. Stava prendendo le distanze dai contestatori? Macché. Quando è toccato a lei parlare, ha incredibilmente chiosato: ''Il sindaco ha sbagliato, ma lo perdono''. Ha sbagliato? Probabilmente sì, a conferirle quel riconoscimento... Ma lasciamo perdere Albanese, sarebbe un discorso lungo e ci porterebbe fuori strada. E lasciamo perdere pure la folla biliosa dei pacifisti a corrente alternata che fischia chi chiede la liberazione degli ostaggi rapiti da Hamas il 7 ottobre di due anni fa dopo un'orrenda mattanza. A noi interessa la reazione del Pd, il partito del sindaco Massari. Zero assoluto per tre lunghi giorni, non una parola di solidarietà se non da un paio di esponenti della minoranza. Non solo.

Dopo Reggio Emilia, Albanese ha toccato, nel suo pellegrinare, anche Modena e Bologna, entrambe amministrazioni dem. E anche qui ha trovato premi, tappeti rossi, applausi e medaglie. Perché? E' uno degli effetti dello sbandamento che sta subendo questo partito, affascinato dal richiamo movimentista e massimalista, incapace di scegliere tra orizzonte riformista e di governo e velleità anticapitaliste, radical pacifiste e terzomondiste. Il ceto medio non esiste, la pancia moderata del Paese (della Nazione, direbbe Meloni) nemmeno. Così facendo il Pd a guida Schlein si condanna a un'opposizione eterna. Le elezioni nelle Marche dovrebbero insegnare qualcosa. Nell'ultima settimana di campagna elettorale, Matteo Ricci ha scommesso sulla Flotilla (che con le faccende della Regione non ha nulla a che vedere) e ha annunciato, come primo atto da governatore, il riconoscimento dello stato di Palestina. Pensava che sarebbe stata la carta decisiva contro il rivale Acquaroli. E invece si è rivelata la mossa fatale che lo ha condotto a una catastrofica sconfitta.