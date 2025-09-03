Il taser, difesa utile per i vigili

Mi preoccupa la contrarietà del sindaco Matteo Lepore e dell’assessora Matilde Madrid di dotare di taser la Polizia locale. Oggi la Polizia locale per bloccare persone in stato di alterazione psicofisica ha i guanti, che mi paiono del tutto insufficienti, oppure la pistola di ordinanza che mi pare uno strumento eccessivo. Il taser è uno strumento idoneo usato, da molte altre Polizie locali in Italia.

Niccolò Rocco di Torrepadula

Risponde Beppe Boni

L’ostinazione del Comune a dire no al taser per la Polizia municipale pare più una scelta ideologica. Tecnicamente la normativa è completa. Gli agenti possono essere dotati di taser grazie alle disposizioni del decreto-legge 44/2023, convertito nella Legge 74/2023, che ha autorizzato una sperimentazione e l’uso di armi non letali da parte della Polizia municipale in Comuni con oltre 20.000 abitanti, a patto che sia presente un’ armeria municipale o si usino armadi blindati. L’uso ovviamente è subordinato a percorsi formativi per gli operatori. Non si comprende dunque perché la Polizia locale di Bologna che un giorno sì e uno no ha che fare con balordi e personaggi a rischio non debba poter utilizzare questo strumento difensivo. Misteri di Palazzo d’Accursio. E’ fondamentale in tutti quei casi in cui bisogna riportare alla calma soggetti alterati evitando il contatto fisico. Roma e Milano lo hanno già adottato. Oggi è utilizzato anche in centri minori come San Bonifacio (Verona), Vigevano (Pavia), Busto Arsizio (Varese), Rovato Brescia. Secondo uno studio del 2010 nel 99,7 % dei casi la pistola elettrica non causa danni gravi, mentre nel restante 0,3 % sono necessari trattamenti medici. Resta il punto fermo che va utilizzato solo in casi estremi.

