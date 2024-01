Il teatrino degli aspiranti sindaci

L'imbarazzo, soprattutto a sinistra, su alleanze e candidati alle prossime elezioni amministrative trova parziale spiegazione in un vizio antico: quello di replicare a livello cittadino schemi e dinamiche nazionali. Nel caso del Pd, poi, c'è un'aggravante che complica le cose: la scelta mai davvero fatta tra partito socialdemocratico riformista e partito radicale movimentista. Elly Schlein vorrebbe imporre i suoi candidati (quelli che si riconoscono, per intenderci, nel secondo modello) e non vede di buon occhio le primarie, cioè lo strumento che, contro ogni previsione, le ha consegnato le chiavi del Nazareno. Perché? Perché in molte realtà (ad esempio in Emilia-Romagna, ma forse anche a Firenze) l'esito sarebbe favorevole ai riformisti di area bonacciniana. Poi c'è il nodo alleanze, anche questo riconducibile alla stessa dicotomia. Il partito riformista guarda al centro, invece Schlein insegue i recalcitranti Cinque stelle, con esiti talvolta surreali. A Reggio Emilia, per esempio, un documento firmato dai maggiorenti grillini ha chiuso la porta in faccia al Pd. Nelle more di questa situazione, si intrecciano nomi e formule politiche, i quadri locali litigano tra loro e si discute assai poco dei problemi che assillano le città chiamate al voto. Problemi assai simili: Modena e Reggio (ma anche Casalecchio di Reno, nel Bolognese) fanno i conti ogni giorno con le imprese delle baby gang e denunciano l'impossibilità di gestire il problema dei minori stranieri non accompagnati che vagano senza meta e senza assistenza e spesso commettono reati. Rifiuti, trasporti e decoro urbano sono un altro minimo comun denominatore nelle lagnanze della gente. Per non parlare della desertificazione dei centri storici, dove i negozi chiudono, sconfitti da tasse, burocrazia, commercio online e grande distribuzione. Il Corsera ha pubblicato un sondaggio a inizio anno: nella classifica dei problemi considerati più urgenti, crescono sanità (31%), immigrazione (27%) e sicurezza (21%). Stabili, ma sempre in vetta, lavoro ed economia (56%). Le guerre, le tensioni internazionali e la crisi energetica sono scivolate al 4%. Sarà banale, ma è a questi elettori che gli aspiranti sindaci devono parlare.