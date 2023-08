Il testimonial Mancini

Roberto Mancini lascia la Nazionale di calcio ma resta testimonial del turismo delle Marche. Da quel ruolo non si è dimesso e la Regione Marche, per voce del suo governatore Francesco Acquaroli, non ha alcuna intenzione di ‘esonerarlo’. Dice: “Resta un grande. E la sua immagine ci ha fatto crescere moltissimo”.

Tutto vero e tutto molto bello, certo. Ma il problema sarà capire cosa succederà nelle prossime ore, o giorni o settimane. E cioè; davvero Mancini, come si vocifera da domenica, diventerà il Ct dell'Arabia Saudita? Se sì, sarà un po' complicato la gestione del tutto.

Mancio lascia all'improvviso la Nazionale per rincorrere le sirene degli sceicchi e poi continua a reclamizzare l'Italia, la Riviera del Conero eccetera eccetera? Ci sta? Forse sì, forse no.