Il tram di Bologna

Aspettando il tram, da quasi due anni e mezzo Bologna è diventata una città-cantiere. Entro la fine del 2026 (previsioni comunali) dovrebbero partire le prime corse, sperando davvero che questa scelta possa portare importanti benefici, per tutti. Bologna città-cantiere, si diceva. Tradotto significa: disagi per i cittadini, problemi per il traffico, agonia per tante attività economiche. E di queste vorremmo parlare. Intendiamoci, è giusto e sacrosanto che un politico sia un po' visionario e guardi al futuro della sua città: futuro inteso non come mattino successivo, ma del 'fra dieci anni'. Nel frattempo, però, non ci si deve dimenticare di chi, in questi anni, suda e soffre per non affogare e magari affoga comunque. L'investimento per il tram costa (cifra ufficiale) 282 milioni di euro, magari arriveranno altre spese improvvise, di certo tutto il baraccone-tram comporta centinaia e centinaia i milioni di euro da mettere nel piatto. Bene. Anzi, male, perché quel piatto piange, purtroppo, per le decine di attività di via san Felice (esempio), ex salotto bene della città, come delle altre centinaia via di Bologna: come possono tirare avanti loro, se quelle strade sono invivibili e inevitabilmente deserte, non per qualche settimana, ma per mesi e mesi?. A Bologna e ovviamente non solo a Bologna, sarebbe necessario programmare a priori, quando si fa un investimento, un fondo importante per sostenere imprese, negozi e botteghe in inevitabile crisi. Se per tre anni azioni le ruspe nelle vie del commercio, una cifra tosta (tosta, non spiccioli) del preventivo deve essere girato a chi rischia di venire economicamente ammazzato dai lavori per questa bella, lo speriamo con tutto il cuore, città del futuro. Ma bisogna/va pensarci prima, non dopo. Inventiamoci crowdfunding che ora vanno tanto di moda, si muovano le associazioni con le amministrazione pubbliche e mal che vada torniamo al vecchio e caro assistenzialismo a prescindere. Non è un dettaglio, il futuro delle nostre città è fatto non solo di rendering ma anche e soprattutto di uomini e donne, in carne e ossa, che devono lavorare, vivere e mangiare.