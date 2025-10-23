Il tram, una medaglia per i cittadini

Bologna, 23 ottobre 2025 – Vorrei chiedere al sindaco Lepore e alla sua giunta se si rendono conto degli enormi disagi creati con i lavori per la linea del tram. C’è una vaga idea di cosa vuol dire caos dalla mattina alla sera? Rumore, cattivo odore, polvere ovunque. E’ stata devastata la città a Borgo Panigale, San Donato... I comitati hanno criticato in modo anche troppo educato visto come sono stati trattati. Mi viene in mente una battuta di Sordi.... Anna Forni

Risponde Beppe Boni

Per adesso il tram ha creato disagi, caos nel traffico, viabilità stravolta. Sarà tutto a beneficio di un miglioramento della viabilità quando le carrozze cominceranno a circolare? Speriamo di sì, ma per questo bisogna attendere la fine dei lavori e l’avvio della linea.

Molti cittadini hanno espresso dubbi sui benefici futuri, la giunta comunale assicura invece che ci saranno. Ai posteri l’ardua sentenza. Il braccio di ferro mediatico è in corso. Ad oggi sono state effettuate oltre 1,8 milioni di ore di lavoro con 38 cantieri aperti.

Circa un mese fa con una furbesca operazione di marketing il sindaco ha premiato i mille operai che lavorano nei vari punti della città, ovvero l’80% di coloro che a vario titolo sono impegnati nella realizzazione dell’opera. Bene, molto bene. Però una medaglia la meriterebbero anche i cittadini che da mesi e mesi stanno subendo disagi a cominciare dal traffico e i commercianti che hanno visto calare gli affari perchè imprigionati nei cantieri.

Le elezioni sono in arrivo sul primo binario e la giunta comunale con l’intero centrosinistra sa che un ago della bilancia sarà proprio la percezione finale dell’operazione tram.

mail: beppe.boni@ilrestodelcarlino.it