Il turismo in Romagna: via al mese della verità. Viabilità e divertimento, caccia ai nuovi progetti

Due mesi fa, esattamente due mesi fa, una terribile alluvione devastava la Romagna.

Quindici morti, centinaia di persone ancora oggi fuori casa, danni enormi alle abitazioni, alle auto, alle imprese, a tutto. Agricoltura in ginocchio, montagna devastata dalle frane, strade spaccate a metà. Ora siamo ancora in emergenza, si aspettano i soldi. Intanto, però, i riflettori sono puntati anche e soprattutto sul turismo, per due buoni motivi: il primo perchè siamo a metà luglio e quindi inizia oggi il mese cruciale per la stagione; il secondo motivo, legato al primo, è che proprio l’arrivo dei vacanzieri è da sempre linfa vitale per questa terra. Forse la rinascita può partire proprio dal turismo. Maggio è (ovviamente) andato malissimo: -12,6% di arrivi in tutta l’Emilia Romagna, -24,8% nel Riminese, -18,4% nel Forlivese e nel Cesenate, -26% nel Ravennate. Decine e decine di migliaia di persone in meno. E pensare che invece i primi quattro mesi dell’anno erano partiti alla grande. Anche perché il nuovo modello turistico che si sta costruendo non è solo legato, anche in Riviera, solo all’estate. Non basta più.

Il 16 maggio la Romagna regina del turismo veniva sommersa dall’acqua e oggi, due mesi dopo, ci viene in mente uno scritto di Erasmo da Rotterdam: "Le idee migliori non vengono dalla ragione, ma da una lucida, visionaria follia".

Ma cosa c’entrano i visionari e magari le utopie con l’alluvione e il turismo? Proviamo a spiegarvelo partendo dal banale presupposto che alla Romagna che prova a rialzarsi i vacanzieri da spiaggia servono come il pane e poi proponendovi due banalissimi esempi.

Primo esempio: la viabilità. Ieri mattina alle 9_ sabato di metà luglio _ chi è partito da Bologna ha impiegato in auto due ore e 20 minuti per raggiungere Rimini (100 chilometri) e 1 ora e 50 minuti per Milano Marittima (80 km). Questo seguendo alla virgola il navigatore, che consigliava fera l’altro percorsi alternativi all’autostrada; chi si è distratto un attimo ed è rimasto intrappolato sull’A14, ha rischiato di metterci quasi il doppio del tempo. Questa è la regola, non un’eccezione, del sabato mattina e del venerdì sera. Nella direzione di marcia opposta, identico clichè la domenica pomeriggio e il lunedì mattina. Sempre e comunque. Chi vuol fare una toccata e fuga al mare, un giorno o due, da Bologna, da Modena o da Reggio rischia l’inferno.

Secondo esempio: il divertimento. Abbiamo mandato in archivio la diciottesima edizione della Notte Rosa che all’epoca fu un’intuizione straordinaria ma che da almeno un decennio non è più quella di una volta. C’è chi vuole abolirla, decollano anche le raccolte di firme. Il neo direttore artistico Claudio Cecchetto ha comprensibilmente difeso su questo giornale la sua festa dell’estate, ma è ormai evidente a tutti che serve davvero una rivisitazione totale dell’evento. Ci sarà un perché se gli alberghi del Riminese sono più pieni questo week end rispetto a una settimana fa, alla faccia dell’effetto Notte Rosa.

Domandone, tornando a monte: ma cosa bisogna fare per costruire qualcosa di veramente nuovo e importante? Cosa si può realizzare per portare bene e in fretta la gente in spiaggia? E cosa per attirare sempre più turisti, italiani e stranieri, al mare?

Ci fidiamo dell’ingegno dei romagnoli, viabilità o divertimento che sia. Li stimoliamo: pensate in grande, senza paura. Dieci anni fa si creò addirittura un movimento che voleva portare le Olimpiadi in Romagna: fu un giochino forse, magari a metà fra il serio e la boutade, ma questa terra non deve aver paura di volare. Ci piace quello spirito olimpico ed ecco perché ci vogliono i visionari (nel senso di creativi, anticipatori) e i sognatori che ultimamente non si sono visti e un po’ se ne stanno pagando le conseguenze.

Il Passante di Bologna, che dovrà decongestionare il traffico nel cuore della città, in fondo sarà una corsia in più per senso di marcia: poca roba. Bella l’idea, ma solo l’idea, del People Mover che a tempo di record collega stazione ferroviaria di Bologna all’aeroporto: alla prova dei fatti finora la navetta spaziale si è però rivelata un fallimento. Così come la metropolitana di costa: sarebbe splendido collegare i lidi ravennati o addirittura ferraresi a Cattolica con un treno veloce, e invece si è fatta finora una cosa a metà, o anche meno, un po’ il compromesso del compromesso.

Ci vogliono idee e ovviamente soldi: gli effetti dell’alluvione costringono a correre ancora di più e inventarsi qualcosa di nuovo. Rincorriamo allora anche un po’ di sane utopie, sì. Tenendo conto che la base di partenza, questo non dimentichiamolo mai, resta straordinaria. Rimini è ancora la località più ricercata dagli italiani per le vacanze, Riccione è quarta. Volano anche Cesenatico e Cervia. Quando si parla di mare in Italia e anche in Europa, la Romagna è capitale, come cantava Raoul Casadei. Romagna che è pure sinonimo di stima e allegria. L’ospitalità resta unica.

Ma ora basta con i complimenti: aggiungiamoci qualcosa di più, se ci si vuole salvare e magari anche crescere.