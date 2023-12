Il welfare fa ingresso in azienda

Bologna, 5 dicembre 2023 – Ho letto nei giorni scorsi del convegno organizzato da Illumia e dal Carlino in cui si è affrontato il tema del welfare aziendale. Ritengo questo percorso ormai fondamentale in un'epoca in cui vediamo che le risorse pubbliche diminuiscono. Il mondo delle aziende private quindi può fare molto per aiutare la sfera pubblica in affanno soprattutto nella sanità, un patrimonio che invece dobbiamo salvaguardare perché la salute e il benessere sono beni primari che vanno assicurati a tutti i cittadini.

Roberta Tassi

Risponde Beppe Boni

Il Welfare aziendale, che le imprese più virtuose applicano già da tempo, è una strada da incentivare nella collaborazione pubblico - privato, nell'ottica del benessere dei lavoratori e dei cittadini in generale. Il convegno organizzato dalle testate del Gruppo Monrif, col sostegno di Illumia e main partners Rekeep e Asvis - Ipsos, ha proprio sottolineato questo concetto. Nella tavola rotonda condotta dal vicedirettore del Carlino Valerio Baroncini è emerso che bisogna assolutamente allargare il perimetro del welfare a sostegno del pubblico. Un'operazione che punta alla felicità delle persone anche attraverso la gestione del tempo e del benessere nel luogo di lavoro. Un altro esempio è emerso nei giorni scorsi dall'accordo sperimentale tra Ausl di Bologna e l'azienda Coswell di Funo di Argelato (Bologna) rivolta ai 350 dipendenti. Questi avranno la possibilità di svolgere screening cardiologici gratuiti in azienda grazie alla collaborazione dell'unità Operativa cardiologica di pianura diretta dal dottor Gianfranco Tortorici. Quindi i medici escono dall'ospedale e vanno in azienda a scopo preventivo e soprattutto come volontari a titolo gratuito. Ciò consentirà anche di alleggerire la pressione sui centri ospedalieri. "E' un passaggio importante - dice il dottor Tortorici - per un cambiamento positivo della sanità. Ci avvaliamo di una ventina di professionisti che prestano servizio al di fuori dell'orario di lavoro". Oltre alle visite preventive questo percorso consente anche di promuovere l'importanza di uno stile di vita sano e dell'attività fisica contro la sedentarietà. E' il patto per la salute.

