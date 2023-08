In onore di sor Carlo

Anche Pep Guardiola ha voluto onorare Carletto Mazzone, indossando in conferenza stampa una tshirt con l'immagine dell'allenatore che corre verso la curva dell'Atalanta: una scena che è entrata nella storia del calcio.

Indimenticabile Mazzone: è stato il papà e il maestro di tanti, un po' di tutti, compreso super Guardiola.

Dopo la morte e i funerali celebrati ieri pomeriggio nella sua Ascoli, città d'adozione per un romanaccio come lui (e Ascoli gli dedicò già in vita la tribuna dello stadio) continuano a sprecarsi i commenti, le parole, gli amarcord per quest'uomo tutto d'un pezzo.

C'è chi ricorda l'intervallo di Atalanta-Brescia (la partita della corsa sfrenata sotto la curva dei tifosi avversari al gol del pareggio, sì): il Brescia perdeva 3-1 e sor Carlo non ha aperto bocca nel quarto d'ora di riposo. Sapete cosa ha fatto? Si è messo a fare avanti e indietro nello stanzone e guardava ad uno ad uno, negli occhi, i suoi giocatori. Impietriti. Chissà che faccia faceva sor Carlo. Eppure dopo quelle facce e quell'intervallo silenzioso, il Brescia si è scatenato nel secondo tempo.

Un altro aneddoto. Come ha raccontato commosso Beppe Signori al nostro Paolo Rosato, si presentò così al Bologna: “Ragazzi siete 25 teste, alla mia età 25 teste insieme non riuscirò mai a capirle. Famo la cosa più semplice: voi, 25, cercate di capire la mia”.

Ecco, nel calcio vanno di moda da tempo gli scienziati, scienziati che magari di tattiche o di ripartenze ne sapranno di più di sor Carlo (e comunque le squadre di Mazzone giocavano spesso benissimo); però, e questo è incontestabile, pochi o forse nessuno sapevano entrare come lui nell'anima e nel cuore della sua truppa. Truppa che si sarebbe buttata in un dirupo per il condottiero. E quando uno riesce a dare il 110% in campo, è la vittoria più bella per un allenatore. Chapeau Carletto, ora riposa in pace.