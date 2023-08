In questura il passaporto è veloce

Bologna, 20 agosto 2023 – A Roma per il rilascio del passaporto ci vogliono 7 o 8 mesi, a Milano e Torino idem, a Bologna 1 settimana. Sapete perché? Bologna ha un Dirigente della Polizia amministrativa, Vincenzo Frontera, grande motivatore che arriva in ufficio alle 7,00 ed esce alle 20,00, tutti i giorni e ha tenuto aperto l'ufficio il giorno di Ferragosto. Oltre diversi sabati e domeniche. Pure sabato 19 agosto, l'ufficio è rimasto aperto. Complimenti anche a tutto il personale per la disponibilità.

Niccolò Rocco di Torrepadula

Risponde Beppe Boni

Il nodo dei passaporti è l'incubo dei cittadini di mezza Italia. Già dall'anno scorso in molte città italiane i tempi per ottenere il documento si sono rivelati infiniti. Torino ha siglato il record nei mesi passati. Gli anni del Covid, quando nessuno si spostava per ovvi motivi, hanno fatto si che le richieste fossero quasi nulle. Con la ripresa dei movimenti e dei viaggi all'estero le richieste di passaporti sono arrivate ovunque a valanga. Comprensibili quindi i ritardi. Ma l' esempio virtuoso della questura di Bologna sta a significare che anche di fronte alle difficoltà si può riorganizzare la dinamica degli uffici per andare incontro alle esigenze dei cittadini. A Bologna ( ma anche in altre città) è da lodare la disponibilità del personale e del funzionario addetto alla polizia amministrativa, ma va detto che il questore Isabella Fusiello, aveva compreso da tempo con lungimiranza che per uscire dall'impasse dei tempi lunghi e del disagio dei cittadini bisognava rivedere tempi e modi del lavoro. Ha impartito disposizioni di ordine generale che il funzionario responsabile Vincenzo Frontera ha applicato riorganizzando il lavoro degli uffici. Il questore ha addirittura istituito una corsia preferenziale per le urgenze, ovviamente motivate. Dunque con la buona volontà si può rimediare alle situazione anomale anche negli uffici pubblici. A Modena, per esempio, il questore nei momenti più difficili ha ingaggiato agenti appartenenti all'Associazione polizia che già hanno lavorato all'ufficio passaporti per dare una mano ai colleghi rispettando ovviamente le singole funzioni. Altra buona idea.

[email protected] [email protected]