In volo con la primavera

Bologna 21 marzo 2023 – Ieri era la giornata mondiale della felicità, oggi è primavera. Felicità e primavera sono due paroline magiche che, spesso, vanno a braccetto. C'è voglia di novità e bellezza, in genere, quando vediamo e tocchiamo il mondo che esce dal suo letargo. 'Vorrei fare con te quello che la primavera fa con i ciliegi' diceva Pablo Neruda.

E comunque, romanticismi a parte, in questi giorni tanti di noi e di voi, fra piani ferie lavorative ed esigenze famigliari, stanno facendo i conti: per i weekend più o meno lunghi, le vacanze estive e tutto il resto.

Ecco così che oggi vi proponiamo (sul sito internet e sul giornale cartaceo) una bella prova diretta fatta sul campo, proprio ieri pomeriggio, dalla nostra Giorgia De Cupertinis: inchiesta sulle occasioni da prendere al volo, da tutti i punti di vista. Sì, perché con l'avvento della primavera decollano in grande stile anche i nostri aeroporti (il colosso Bologna, più Forlì, Rimini e Parma per l'Emilia-Romagna, il Sanzio di Falconara per tutte le Marche). Ieri abbiamo provato a prenotare dei voli da e per: ovviamente ogni giorno, forse ogni ora, le condizioni possono cambiare, ma intanto abbiamo scoperto alcune occasionissime da non perdere. Leggetevi le nostre due pagine, possono esservi utili.