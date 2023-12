Incidenti, troppi giovani diseducati

Bologna, 21 dicembre 2023 – Spesso, troppo spesso si leggono notizie di ragazzi che si schiantano in automobile o in scooter. Sulla stampa ovviamente finiscono solo gli incidenti gravi o mortali, ma se andiamo vedere nel dettaglio i sinistri sono molti, molti di piu. Se fosse possibile avere una statistica aggiornata vedremmo che questo fenomeno anche a Bologna e in Emilia Romagna è purtroppo ampiamente diffuso. Forse dobbiamo abituarci a educare meglio i nostri ragazzi più di quanto non abbiano fatto fino ad oggi.

Roberto Guizzardi

Risponde Beppe Boni

Il problema esiste, inutile negarlo. E allora se esiste dobbiamo prendere atto che se molto è stato fatto e molto si fa si deve correggere ancora il tiro per migliorare. L'esuberanza giovanile quando si parla di incidenti spesso supera la mancanza di riflessi di chi è in età avanzata. E' sufficiente una telefonata alla Polizia municipale per rendersi conto della realtà. I numeri spiegano molte cose. Un giovane su cinque ammette di distrarsi alla guida del proprio veicolo, mentre almeno quattro su cinque confessano di viaggiare spesso oltre i limiti di velocità. Poi c'è il telefono. Un ragazzo su cinque continua ad usarlo alla guida. Infine, tra le altre cose, risulta che il 70% degli intervistati si mette alla guida di sera pur essendo assonnato. Questi numeri non sono dati a caso ma emergono da una ricerca effettuata dal sito web Skuola.net e Autostrade per l'Italia, quindi fonti trasparenti e qualificate, che hanno analizzato le risposte di 2075 giovani di età compresa fra i 16 e i 25 anni condotta nell'ambito di un progetto di educazione stradale nelle scuole. Il concetto finale è che la diseducazione sulla strada è molto diffusa, la sconsideratezza altrettanto. Le cause? Certamente la leggerezza con cui spesso i giovani affrontano la quotidianità, ma secondo gli autori della ricerca anche l'assenza di una corretta informazione sui pericoli che si corrono. Questi argomenti entrano a pieno titolo nelle linee guida dell'educazione civica ma secondo la ricerca solo il 14% afferma di aver trattato abitualmente l'educazione stradale durante il periodo scolastico. E allora se i giovani tendono al disimpegno è necessario che gli adulti e gli educatori mettano più impegno.

