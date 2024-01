Incognita Maserati

Il 2024 sarà un anno cruciale per la Maserati. Mentre a Modena, 220 tra operai e impiegati della casa automobilistica sono in cassa integrazione, Stellantis, la capogruppo, annuncia che il Tridente non lascerà mai l'Italia. Anzi, tutte le vetture di lusso con lo storico marchio saranno made in Italy al 100 per cento. Insomma, è un anno cruciale per la Maserati - storica bandiera dell'automobile emiliana - alle prese con drastici cali di vendite, in particolare in Cina, che hanno costretto lo stop momentaneo alla produzione a Modena, e strategie globali che si intersecano con tutto il futuro dell'industria dell'auto in Italia. Modena è preoccupata tant'è che è in corso un dialogo tra Comune, Regione, sindacati e vertici del Gruppo per avere rassicurazioni. Maserati, appunto, è un pezzo della storia dell'Emilia, con radici a Bologna, dove è nata, e a Modena, dove ha sede e dove lavorano tantissime persone. Vedere questo marchio a rischio fa male, così come fa male vedere l'automotive emiliana sempre più in difficoltà. Occorrerebbero piani certi da parte di Stellantis - che ha in corso un duro confronto con il governo - perché non si può lasciare nella precarietà una fabbrica così importante e conosciuta in tutto il mondo. La speranza è che il 2024 dia finalmente risposte. Con l'obiettivo che sia definitivamente chiarito che il Tridente resterà italiano, modenese e tutto elettrico.