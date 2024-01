Influenza al top molto aggressiva, meglio vaccinarsi

Bologna, 18 gennaio 2023 – E' vero un sacco di persone sono costrette in casa, o peggio a letto, con l'influenza. Ma è sempre successo. Recentemente ho la vaga sensazione che si stia facendo un eccessivo allarmismo verso questo malessere di stagione, come se si trattasse del Covid. Forse dobbiamo fermarci a riflettere. Perché accade una cosa del genere? Personalmente mi sono vaccinato anche contro l'influenza, data la mia età over 67, ma l'ho fatto per scrupolo. Di influenza certamente non si muore.

Andrea Righi

Risponde Beppe Boni

E' vero di influenza non si muore, ma si può stare molto male soprattutto quando l'età non è più verde. La scienza da tempo ha inventato e certificato i vaccini e allora usiamoli. Se non ci fidiamo di una banale vaccino anti influenzale allora non dobbiamo fidarci nemmeno di un'aspirina o di un anti dolorifico. Proprio sulle pagine del Carlino la direttrice generale del S. Orsola, Chiara Gibertoni, ha dichiarato che ci sono 9 pazienti intubati e ricoverati in terapia intensiva per influenza. Uno pensa: sono un numero minimo rispetto a coloro che invece hanno sintomi lievi o di media intensità. Vero, ma ci sono intubati anche in altri ospedali e quindi meglio evitare di finire nello scomodo elenco dei pochi ricoverati. L'influenza, secondo il parere diffuso dei medici, è diventata molto più aggressiva e quindi meglio schivarla. Le vaccinazioni possono evitare il peggio anche per il virus influenzale. Un dato generale: in tutta Europa nelle ultime due settimane si è osservato un aumento del 58% dei ricoveri segnalati per influenza e un aumento del 21% dei ricoveri in terapia intensiva rispetto alle due settimane precedenti. I casi di persone affette dal virus sono quadruplicati tra novembre e dicembre e i più colpiti sono gli over 65 e in parte i giovanissimi. A fine dicembre sono stati stimati 88665 casi in Emilia Romagna. Non dimentichiamo anche che in alcuni soggetti l'influenza può provocare complicanze polmonari abbastanza gravi. Non facciamoci spaventare dall'inutile spauracchio del vaccino. Anche per la rapida e intensa diffusione del virus influenzale si registra un traffico superiore alla media nei Pronto soccorso che sono una prima linea degli ospedali già perennemente affollata. Vaccinatevi, una punturina rende la vita più facile a noi stessi e al prossimo.

