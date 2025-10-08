Istituto Rizzoli, la politica ascolti i medici

Bologna, 8 ottobre 2025 – Cosa succede all’istituto ortopedico Rizzoli? A dicembre ci sarà una settimana di chiusura in più che l’assessore alla sanità della Regione liquida come ininfluente anche se ci sono 27mila pazienti in attesa di intervento. In più lo stesso istituto rischia di perdere un professionista di valore come il professor Alessandro Gasbarrini, mago della chirurgia vertebrale. Ci si scontra con le cliniche private e le attese non calano.

Maurizio Borghi

Risponde Beppe Boni

Il professor Alessandro Gasbarrini da signore quale è ha sollevato con garbo, ma con altrettanta decisione interrogativi importanti sul sistema sanitario e soprattutto sulla gestione dell’Istituto Rizzoli. Nell’intervista rilasciata a Monica Raschi ipotizza anche di lasciare l’istituto, infatti ha ricevuto già altre offerte. La sanità pubblica non si può permettere di perdere un professionista come lui. Qualcuno nel mondo della politica e dell’amministrazione sanitaria se ne rende conto? Gasbarrini insieme a tutti i primari ha firmato un appello in cui si chiede un confronto con l’amministrazione per rivedere molti aspetti della gestione legata alle patologie complesse e alla ricerca. Male, molto male: significa che fino ad oggi chi lavora in corsia e nelle sale operatorie è stato poco ascoltato. Il prof Gasbarrini spiega che comunque in qualche modo si riesce a gestire un taglio degli interventi da due a tre settimane, ma che in ogni caso è un pessimo segnale perchè lo Ior dovrebbe restare sempre aperto. Cosa possibile, se lo dice uno come lui. E ha ragione. L’assessore alla sanità Massimo Fabi sostiene che in quel periodo di dicembre i malati preferiscono stare in famiglia. Risposta controversa. Chissà cosa pensa chi sta male e attende da mesi un intervento.

mail: beppe.boni@ilrestodelcarlino.it