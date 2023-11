La battaglia delle luminarie, voglia di festa contro sobrietà. L’ideologia avvelena il Natale

Accendere le luminarie è di destra? E il buio, invece, è di sinistra? Fare festa è di destra? E la sobrietà (di spesa) è di sinistra? C’è, anche nella tragedia dell’alluvione, un diritto alla felicità nelle piccole cose, come un addobbo, il calore del Natale, lo stare insieme in una piazza? O, viceversa, ricostruire stona con le festività e la vita che va avanti? La guerra delle luci e delle feste è solo l’ultima assurda sfaccettatura del cubo di Rubik del post alluvione. Declinato, come spesso accade in questo Paese ormai stordito dai bias cognitivi, nell’ennesimo scontro bianco-nero: Ideologico. Politico. Forlì, amministrata dal centrodestra, investe una cifra record nel centro illuminato e con quasi 800mila euro scintilla per il Natale; apriti cielo, il Pd chiede i soldi per gli alluvionati. E una sobrietà totale. Nella vicina Cesena (amministrata dal centrosinistra), dove salta anche la festa di Capodanno e scompare il discusso videomapping sui palazzi di piazza del Popolo, per abbellire il centro si spenderà un decimo e le luminarie saranno in poche strade: "Non c’erano le risorse per farlo. Abbiamo preferito mettere a disposizione i soldi per chi ha subito danni dall’alluvione".

Dunque la meraviglia è solo di destra? Errato. Perché a Ravenna, invece, luci accese e gospel in piazza; e a Imola torna (dopo tre anni) lo spettacolo di fuochi alla Rocca sforzesca. Terre decisamente rosse e, non per questo, spente. Così come non si può misurare l’impegno e la felicità di un luogo dalle sue luci, non si può nemmeno pensare che eliminare la festa (e le festività) o i simboli serva davvero a una ripartenza. Si può ricostruire e si può pensare anche al Natale, suvvia. In un mondo devastato (dalle pandemie, dalle guerre, dal cambiamento climatico, dalle violenze di ogni tipo) abbiamo bisogno di trovare risorse e riflettere. Sicuramente e per fortuna c’è chi ancora sottolinea questa esigenza. Ma abbiamo bisogno anche di tempi sospesi. E qual è il tempo più sospeso se non quello del Natale?

La stessa polemica aveva colpito lo scorso anno le Marche, dopo l’alluvione di Senigallia. Di sicuro la tensione su questo tema dimostra una cosa: che la politica ha tempi troppo lenti rispetto a quelli dei cittadini. E i cittadini sono stanchi soprattutto di restare incagliati nelle polemiche, come quelle ormai quotidiane fra il Governo e la Regione con molte amministrazioni locali. Ecco perché ogni iniziativa – luminarie comprese – diventa terra di scontro, diventa il famoso bias (l’automatismo per cui la nostra mente si orienta su decisioni spesso basate su scarsa conoscenza ed errori di giudizio), diventa un ring.

E’ successo anche a Bologna con la Garisenda, la torre inclinata che rischia il crollo e per cui ora è partita una raccolta fondi che coinvolge tutta la città e anche il nostro giornale. Dopo settimane di accuse, mettiamo alcuni punti fermi: 1) senza l’azione della soprintendenza (che ha subito informato il Governo) forse non saremmo nemmeno qui a parlarne; 2) il Comune ha latitato e si è mosso in ritardo, e il riferimento va anche più a ritroso della nomina di Matteo Lepore a sindaco; 3) ora l’azione per salvare un simbolo del nostro Paese è coordinata e questa campagna può decretare un grande successo; 4) tutto ciò non significa che il Comune, proprietario del bene, abbia già risolto il caso. Ogni comunità ha bisogno di simboli, perché ci aiutano a non perdere la memoria, a costruire la nostra identità: basterebbe questo a fare di tutto per salvare la Garisenda. E anche il Natale e la bellezza delle nostre città sono simboli del Paese. Cerchiamo, per una volta, di ricostruire insieme le città e le nostre vite. Con dignità.