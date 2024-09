La bonaccia della campagna elettorale

Mentre tra Regione e governo è braccio di ferro sull’Election Day, la campagna elettorale delle due coalizioni prosegue quasi del tutto sottotraccia.

Sarà che il continuo pressing su viale Aldo Moro per rivedere la data del 17 e 18 novembre sta gettando un’inattesa incertezza sul voto che invita tutti alla prudenza, sarà che agosto è sempre stato un mese a scartamento ridotto per la politica (si vedano anche le elezioni nazionali di due anni fa), ma finora, dopo la rapidissima scelta dei due candidati Michele de Pascale ed Elena Ugolini per centrosinistra e centrodestra, da qualche settimana si assiste a un clima di sostanziale bonaccia.

Poche proposte da una parte e dell’altra, quasi zero polemiche, se si fa eccezione per i rimborsi legati all’alluvione di un anno fa in Romagna, e ancor nessun faccia a faccia tra i due candidati, per il quale bisognerà aspettare fine settembre.

Insomma, tutti – addetti ai lavori ed elettori – sono in attesa di una scossa che animi una campagna elettorale finora abbastanza piatta, in cui l’unico tema che è riuscito a imporsi suscitando un certo interesse è stato quello della Sanità, declinato soprattutto sul giudizio di una riforma già fatta (ovvero i Cau), nonostante non siano mancati incontri e manifesti in dieci punti (de Pascale) e proposte di implementare nuove figure professionali come l’infermiere di comunità (Ugolini).

De Pascale ha poi sollevato, di sponda con Lepore, il tema del sovraffollamento dei voli al Marconi e la necessità di un nuovo sistema regionale aeroportuale, mentre Ugolini ha rilanciato la lotta alla burocrazia: due spunti importanti, ma che hanno bisogno di un altro po’ di spinta per conquistare il centro della scena. Sicuramente i toni e il volume della campagna elettorale si alzeranno con l’avvicinarsi del voto, ma il rischio di un confronto privo di acuti (senza ovviamente arrivare ad alcuni eccessi di cinque anni fa) è un danno per entrambi i contendenti, sia per chi insegue sia per chi guida la corsa, soprattutto se non ci sarà un Election Day in grado di richiamare l’attenzione su un voto, quello regionale, tradizionalmente poco sentito negli ultimi anni.

L’epoca del 37% di affluenza è ormai alle spalle, ma la possibilità che alla fine il vero vincitore del voto sia l’astensionismo non è un pericolo da sottovalutare. Da parte di tutti.