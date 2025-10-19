La crisi che non t’aspetti

Bologna, 20 ottobre 2025 – Al Quartiere San Donato è arrivata la crisi che nessuno si aspettava, almeno sotto i cieli della politica bolognese, ovvero quella tra le due principali forze di governo di Palazzo d’Accursio, Pd e Coalizione civica. Dopo aver resistito a polemiche ben più pesanti e potenzialmente logoranti – non ultima quella per la cittadinanza onoraria alla relatrice Onu, Francesca Albanese – la liaison tra i due alleati è andata in crisi sul nome di Adriana Locascio (l’attuale presidente di piazza Spadolini) dopo che è esploso il caso del rinvio a giudizio del di lei compagno per una serie di mail, ritenute fin qui diffamatorie da parte dei giudici, inviate ai due consiglieri di Coalizione civica e alla presidente di Coalizione medesima. "Il caso è politico e non personale" sottolineano dal partito di sinistra-sinistra, denunciando da parte di Locascio "mancanze nell’ascolto dei cittadini, nei consigli aperti, nella gestione dei conflitti più aspri" e fissando una linea di non ritorno: "Un cambio di presidenza è l’unica scelta responsabile". Come uscirne, dunque, soprattutto dopo che il Pd ha chiuso le porte a maggioranze alternative (leggasi, il voto della consigliera di Potere al Popolo)? La realtà è che non esiste una strada semplice o indolore per tutti: se Locascio salta, la maggioranza è salva, ma il Pd dà un segnale di subalternità all’alleato che pochi potranno digerire tra i dem. Se invece resta, la coalizione di centrosinistra non esiste più e la maggioranza andrà trovata votazione per votazione. Un nodo, quello del San Donato, che rischia di attorcigliarsi ancora di più. E che i vertici dei due partiti dovranno tagliare in tempi rapidi per evitare che le scorie di questa crisi possano ripercuotersi su palcoscenici più grandi, come quelli con vista 2027.
EditorialeLa crisi che non t’aspetti