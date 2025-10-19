La crisi che non t’aspetti

Bologna, 20 ottobre 2025 – Al Quartiere San Donato è arrivata la crisi che nessuno si aspettava, almeno sotto i cieli della politica bolognese, ovvero quella tra le due principali forze di governo di Palazzo d’Accursio, Pd e Coalizione civica. Dopo aver resistito a polemiche ben più pesanti e potenzialmente logoranti – non ultima quella per la cittadinanza onoraria alla relatrice Onu, Francesca Albanese – la liaison tra i due alleati è andata in crisi sul nome di Adriana Locascio (l’attuale presidente di piazza Spadolini) dopo che è esploso il caso del rinvio a giudizio del di lei compagno per una serie di mail, ritenute fin qui diffamatorie da parte dei giudici, inviate ai due consiglieri di Coalizione civica e alla presidente di Coalizione medesima. "Il caso è politico e non personale" sottolineano dal partito di sinistra-sinistra, denunciando da parte di Locascio "mancanze nell’ascolto dei cittadini, nei consigli aperti, nella gestione dei conflitti più aspri" e fissando una linea di non ritorno: "Un cambio di presidenza è l’unica scelta responsabile". Come uscirne, dunque, soprattutto dopo che il Pd ha chiuso le porte a maggioranze alternative (leggasi, il voto della consigliera di Potere al Popolo)? La realtà è che non esiste una strada semplice o indolore per tutti: se Locascio salta, la maggioranza è salva, ma il Pd dà un segnale di subalternità all’alleato che pochi potranno digerire tra i dem. Se invece resta, la coalizione di centrosinistra non esiste più e la maggioranza andrà trovata votazione per votazione. Un nodo, quello del San Donato, che rischia di attorcigliarsi ancora di più. E che i vertici dei due partiti dovranno tagliare in tempi rapidi per evitare che le scorie di questa crisi possano ripercuotersi su palcoscenici più grandi, come quelli con vista 2027.