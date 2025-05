La foglia di fico

L’ultima foglia di fico della politica è il termine percezione. In parole povere, non è vero che rapine e stupri sono all'ordine del giorno, né che gli spacciatori fanno i loro comodi impuniti, né che le baby gang imperversano, né che gli stranieri irregolari commettono più reati degli altri.

No, sono i cittadini che hanno una percezione sbagliata delle cose. Intervenendo a un convegno sulla sicurezza, il sindaco di Modena, Mezzetti, l'ha spiegata così: ''Gli indici dicono che c'è un decremento dei reati. Nonostante ciò, la percezione è opposta. Questo è dovuto ai social, ma anche al mondo della carta stampata che, essendo in crisi, ha bisogno di titoli di richiamo per vendere qualche copia in più, aumentando la sensazione di allarme''.

Quanto alla gestione dei migranti, Mezzetti nota (e almeno qui ci azzecca) che il fenomeno è esploso da più di 30 anni e che, tuttavia, ancora se ne parla in termini di emergenza. ''Dovremmo dotarci di politiche strutturali organiche, ma la logica emergenziale fa troppo comodo a chi lucra politicamente sulla paura''.

Andiamo con ordine. Le prime due affermazioni di Mezzetti sono facilmente confutabili: quella che viene definita erronea percezione, è purtroppo suffragata dagli ultimi dati Istat (dicembre 2024). Il 28% dei reati è commesso da stranieri irregolari (che sono solo l'1% della popolazione) e la pericolosità relativa degli stranieri irregolari è circa 50 volte superiore a quella degli altri cittadini, stranieri e non. Checché se ne dica, i giornali raccontano ciò che accade e lo fanno con una buona dose di responsabilità, senza gridare al lupo.

La terza affermazione, quella sulle politiche migratorie mai adottate, è francamente sorprendente. Mezzetti dice che sono passati trent'anni invano e che una parte della destra specula? Ha ragione. Ma al governo ci sono stati, a partire dal 1992, Amato (2 volte), Ciampi, Berlusconi (4 volte), Dini, Prodi (2 volte), D'Alema (2 volte), Monti, Letta, Renzi, Gentiloni, Conte (2 volte), Draghi e, infine, Meloni. In Emilia-Romagna ha governato ininterrottamente la sinistra. E a Modena idem. A chi toccava adottare quelle misure strutturali che Mezzetti invoca se non ai politici, di destra o di sinistra che fossero? Mettiamola così: da cittadino ho la percezione che l'ipocrisia abbondi.