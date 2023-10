La Garisenda dimenticata

Dal governo promettono soldi, il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, si dice 'pronto a tutto', esperti ed altri esperti lanciano idee e ricette miracolose. Ma dove erano tutti prima che scattasse l'allarme? Se lo chiede pure la Garisenda, torre simbolo di Bologna insieme con quella degli Asinelli, ora sotto stretta osservazione dopo che i tecnici incaricati di seguirne la stabilità hanno chiesto interventi urgenti. Che tipo di interventi non si sa, così come non è chiaro quali rischi stia correndo la più piccola delle Due Torri, la più pendente d'Italia con i suoi 4 gradi di inclinazione. Certo è che non ci volevano professori o super tecnici per capire che una torre del 1100 non può continuare a svettare senza problemi nel punto probabilmente più trafficato della città, con un costante passaggio ai suoi piedi di autobus più o meno piccoli, di auto e motorini. D'accordo, come viene spiegato, non è colpa di queste vibrazioni se ora la Garisenda oscilla in modo anomalo, però una città moderna e vocata al turismo come Bologna avrebbe dovuto pensare da tempo che attorno ai suoi simboli serve quiete e non caos. E invece nessuno, dai palazzi del potere, se ne è interessato. Forse perché non si voleva la guerra con le categorie che sono contro la pedonalizzazione oppure perché è faticoso ripensare la viabilità del centro. Insomma si è girato lo sguardo altrove e adesso la situazione è compromessa, con le strade chiuse, tanti interrogativi e un clima da 'non si capisce bene cosa fare'. Una spina per Bologna e la sua immagine. Speriamo che una via di uscita si trovi, anzi la si deve trovare. Resterà l'amaro in bocca per una figuraccia che travalica i confini regionali. Abbiamo tanti e bellissimi beni storici, purtroppo siamo anche maestri nel non saperli tutelare.