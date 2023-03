La giornata mondiale del rene: obiettivo prevenzione

Oggi, 9 marzo, è la giornata mondiale del rene: nelle Marche i dializzati sono 5.700, ma ben 140mila sono i soggetti che hanno problemi ai reni. L'anno scorso in regione sono stati effettuati 57 trapianti di rene (36 da donatori marchigiani), cui se ne aggiungono uno da donatore vivente e uno combinato di fegato e rene. Nel 2021 furono 49, più uno da vivente e uno combinato. Numeri in crescita, dunque. "Ciò significa che siamo una regione virtuosa", sottolinea l'assessore alla sanità, Filippo Saltamartini. Ma sono ancora 330 le persone in attesa di trapianto: 130 in lista attiva, 40 sospesi perché le condizioni cliniche non consentono al momento un intervento e 160 in fase di studio. In tutto il mondo la giornata mondiale del rene si celebra il secondo giovedì di marzo per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla crescente incidenza delle patologie renali e sulla necessità di puntare sulla prevenzione. Il rene funziona come un filtro: elimina le sostanze di rifiuto presenti nel sangue attraverso le urine e quando non funziona bene, tali sostanze tendono ad accumularsi causando problemi. Negli ultimi venti anni in Italia il numero dei pazienti avviati alla dialisi è più che raddoppiato, e continua ad aumentare, interessando soprattutto le persone con più di 65 anni. Tutte le età possono essere interessate dalle malattie renali, ma in modo diverso. “L’anno scorso la giunta regionale ha recepito l’accordo Stato-Regioni per favorire il trapianto di rene da donatore vivente - dice l’assessore alla sanità -. Prima nelle Marche non era stato fatto praticamente nulla come nel resto d'Italia”. Come prevenire le malattie renali? Attività fisica regolare, alimentazione corretta, controllo del peso, riduzione del sale e una buona idratazione possono ridurre notevolmente il rischio.