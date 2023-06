La lezione di Pep

Mentre tutti la sfilano frettolosamente dal collo, lui bacia la sua medaglia anche se è il simbolo della finale di Champions League persa pochi minuti prima contro il Chelsea. È il 29 maggio 2021. Quasi un anno dopo, il 4 maggio 2022, abbraccia uno per uno tutti i suoi giocatori dopo la cocente eliminazione in semifinale di Champions ad opera del Real Madrid. “Passeremo giorni molto difficili – dice – ma dobbiamo ripartire subito, tutti insieme, anche se la delusione ci spezza il respiro”. Josep Pep Guardiola, 52 anni – l’allenatore spagnolo del Manchester City campione d’Europa – vince perché sa (anche) perdere. Operazione tutt’altro che semplice soprattutto per chi ha in bacheca 35 trofei da allenatore e 16 conquistati da calciatore, ed è considerato uno dei più grandi manager calcistici di tutti i tempi. Cancellare gli alibi, mettere in discussione le proprie scelte, riconoscere, capire e correggere gli errori. Serve umiltà, tenacia e mente aperta. Vittoria e sconfitta sono vasi comunicanti, situazioni che dialogano a distanza, spesso conseguenze l’una dell’altra. Non solo nello sport, come dimostra la richiesta che la Fondazione Guido Carli ha inoltrato al mondo delle aziende e ai capi delle risorse umane perché valutino l’inserimento degli insuccessi nei curricula dei candidati. Prima da giocatore (regista del Barcellona che vinse, fra l’altro, la sua prima Coppa dei Campioni) e poi da allenatore, Guardiola ha sempre rifiutato l’ultima frontiera cercando e sperimentando nuove idee. Perfetto per la famosa frase che Sergio Leone fa pronunciare a De Niro-Noodles in ’C’era una volta in America’: «I vincenti si riconoscono alla partenza”.