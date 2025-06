La lingua dei marziani

L’errore è prendere queste cose sul serio. Non perché non si tratti di cose serie, ma perché l'arma per spogliarle della pretenziosa sovrastruttura ideologica da cui sono gravate è l'umorismo. I fatti: nei giorni scorsi il Comune di Bologna ha annunciato la nascita del Laboratorio ginecologico popolare ''per rispondere alle persone con bisogni di salute sessuale e riproduttiva (donne e persone con capacità gestante, giovani cosiddetti Neet, Not in Education, Employment or Training, persone con background migratorio) offrendo loro opportunità concrete di ascolto, supporto, inclusione e orientamento''.

Traduciamo per chi non conosce la lingua marziana: i Neet sono i giovani disoccupati e quelli con background migratorio gli immigrati. Ma il centrodestra si è indignato soprattutto per l'espressione ''persone con capacità gestante'', sottolineando come suoni offensiva per le donne che, fino a prova contraria, in materia hanno il monopolio. Obiezione giusta, ma così formulata otterrà l'effetto opposto a quello desiderato. Nel senso che chi ha ideato il suddetto laboratorio, interpreterà le critiche della destra come prova inconfutabile della bontà del linguaggio politicamente corretto scelto per spiegare l'iniziativa ai cittadini.

Il fatto è che la comunicazione istituzionale di certe amministrazioni ha adottato da tempo un vocabolario etico-perbenista alquanto ampolloso, ben lontano dall'italiano che ci hanno insegnato a scuola. Il 'burocratese' era irritante di suo, con le aggiuntive pennellate 'follemente corrette' (la definizione è del sociologo Luca Ricolfi) diventa grottesco. E dunque? L'unica difesa è l'ironia. Un motto anarchico dell'Ottocento, ripreso poi dai movimenti giovanili del '68 e del '77, diceva così: ''La fantasia distruggerà il potere e una risata vi seppellirà''.