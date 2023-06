La locomotiva Emilia Romagna va veloce

Bologna, 25 giugno 2023 – Abbiamo scavallato il Covid e da oltre un anno e mezzo siamo sotto pressione con la guerra in Ucraina che, visto come stanno andando le cose, difficilmente finirà a breve, e ci ha causato non pochi disagi economici la crisi energetica. Riassunto questo scenario mi piacerebbe sapere come sta andando la nostra economia. Credo che tutte queste situazioni negative ce le porteremo appresso ancora per molto tempo. Credo anche che tutti noi non dobbiamo perdere la fiducia sperando che la politica smetta di litigare e i vari schieramenti comincino a tirare tutti dalla stessa parte.

Enea Macchi

Risponde Beppe Boni

La locomotiva Italia tutto sommato procede abbastanza speditamente sul binario dell'alta velocità nonostante le difficoltà che sappiamo. Il Pil, prodotto interno lordo, italiano secondo i dati diffusi recentemente dall'Istat è atteso in crescita sia nel 2023 (+1,2%) sia nel 2024 (+1,1%), seppur in rallentamento rispetto al 2022. Non è un dato negativo. Sempre secondo Istat ci si attende che i consumi delle famiglie segnino, in linea con l’andamento dell’attività economica, un aumento nel 2023 (+0,5%), che si rafforzerà l’anno successivo (+1,1%), grazie all’ulteriore riduzione dell’inflazione che sta già calando. E veniamo a casa nostra per dire che anche la locomotiva Emilia Romagna se la cava benino. Stando alle valutazioni fornite nei giorni scorsi a Bologna dalla Banca d'Italia, nel 2022 la crescita del Pil regionale ha avuto un balzo del 3,7% perfettamente in linea con il dato nazionale e gli occupati sono 2 milioni. Purtroppo l'Emilia Romagna, ma anche altre regioni vicine come le Marche, devono fare i conti con i danni del maltempo, compresa la recente alluvione, che nel 2023 ha flagellato vaste aree industriali e agricole oltre ai danni ai privati. I dati 2022 della Banca d'Italia per l'Emilia Romagna vanno visti non solo attraverso la lettura asettica dei numeri, ma anche attraverso la prospettiva futura che essi sono in grado di fornire. Le aziende di servizi e di costruzioni, queste ultime anche per effetto del Bonus 110%, sono quelle che trainano la crescita. Sta andando bene anche il turismo. Città d'arte come Bologna, Ravenna e Ferrara stanno registrando una forte percentuale di visitatori stranieri e anche la Riviera adriatica, fino a Pesaro e oltre, se la sta cavando bene con prenotazioni soddisfacenti. Al di là delle dinamiche politiche queste terre poggiano su una forte solidità di imprese e cittadini che permette di affrontare le turbolenze di turno. Anche quando le amministrazioni si perdono nella burocrazia.

