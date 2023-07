La lotta del telepedaggio

La mossa di Unipol di lanciare un’alternativa al Telepass ha movimentato il mercato dei pagamenti telematici stradali. La compagnia di assicurazioni bolognese, infatti, ha varato lo scorso anno UnipolMove il primo rivale e concorrente del Telepass, mettendo così fine al monopolio dei telepedaggi autostradali da parte del sistema controllato da Mundys (ex Atlantia). Da quel momento si è scatenata una corsa all’offerta di servizi, anche se a dire il vero non si può dire, dati alla mano, quale dei due sia più conveniente. I punti di forza di UnipolMove, ad esempio, spaziano, oltre al classico pagamento dell’autostrada, a quelli per il bollo, i parcheggi, pure negli aeroporti, il noleggio a lungo termine e le strisce blu. Ancora, a breve potrà essere usato all’estero e la targa al quale abbinarlo si può cambiare senza limitazioni. Il Telepass, d’altro canto, prevede il pagamento della ricarica per il veicolo elettrico, il lavaggio, i biglietti di traghetti e pullman, ha già la copertura in alcuni paesi europei, può essere associato a due targhe. Insomma, tantissimi servizi in più per gli automobilisti che dovrebbero aumentare ancora nel corso del tempo. Tutto questo insegna che – al di là della convenienza di uno o dell’altro dispositivo – la concorrenza fa bene ai consumatori, perché questa gara a colpi di offerte tra i due gestori sta rendendo il telepedaggio molto più moderno e ricco di soluzioni. Cosa succederà in futuro non si sa – arriverà qualcun altro? – certo è che la mossa di Unipol può dirsi vincente perché ha modernizzato la compagnia che sta così cercando di innovare e di uscire dallo spazio della sola ‘assicurazione’. Altro vantaggio, non da trascurare in questi tempi di inflazione galoppante e prezzi alle stelle, un ridimensionamento dei canoni, con Unipol che si è messa in strada con costi vantaggiosi e Telepass che ha risposto abbassando il suo listino. Speriamo che l'esempio sia imitato in altri settori. Per il bene di tutti.