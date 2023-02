La mamma di Chico e mamma Meloni

Ha colpito molti cuori l’appello che la mamma di Chico Forti ha rivolto attraverso il nostro giornale a quella mamma che oggi è nostro presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Forti è in carcere da 24 anni, in Florida, condannato per un omicidio che probabilmente non ha mai commesso: ma finora non c'è stato modo di farlo tornare in Italia, neanche per scontare l'ergastolo inflittogli dalla giustizia americana.

Dietro a questa vicenda c'è un complicato intreccio con il delitto di Gianni Versace: Chico Forti, che faceva il produttore cinematografico, produsse un documentario nel quale smontò tutto la ricostruzione della polizia sulle indagini e poi la morte di Andrea Cunanan, il presunto assassino dello stilista. Tutto documentatissimo. Chissà perché, un anno dopo quel delitto che scosse il mondo, Chico è finito in carcere per un delitto di cui non si trovava un colpevole. La mamma di Chico ha chiesto tramite Qn-Carlino alla mamma-premier Meloni: 'Mi aiuti lei, io ho 95 anni, non sono eterna, non ho più la forza di andare negli Stati Uniti, vorrei poter riabbracciare mio figlio qui in Italia'.

Giorgia Meloni ha letto l'appello di mamma Maria, dicono anche che si sia commossa. Lei conosce bene tutta la vicenda e anzi, prima delle elezioni, si spese molto per la causa. C'è un video datato agosto 2022 nel quale prometteva: 'Se sarò a capo del governo farò di tutto per far tornare Chico in Italia'. Già prima dell'appello di mamma Forti, la nostra premier si sarebbe mossa direttamente con il presidente Usa Biden nell'incontro di metà novembre a Bali. Trattative in corso anche altre alte cariche statunitensi e della Florida. Per ora, però, la Meloni non parla, anche perché vorrebbe parlare, dicono fonti a lei vicine, con i fatti.

E qui siamo (e non c'entra la Meloni, c'entriamo noi italiani) alla solita storia: in nessun Paese come nel nostro, quando si è all'opposizione si promette tutto e il contrario di tutto. Poi si governa e cambia la musica perchè il tutto non si può realizzare. Speriamo che con Chico Forti (e ci crediamo davvero all'impegno della premier) la promessa diventì realtà, un fatto.

Non sarà facile: c'è da convincere l'America. Però c'è anche da consolare una mamma, Maria, che non chiede di liberare suo figlio o nuovi processi: chiede solo che il suo Chico possa scontare la pena in Italia. Per riabbracciarlo.