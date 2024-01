La medaglia di Lepore

Chi guida a trenta chilometri orari dovrebbe essere multato per eccesso di velocità. E lo stesso vale per chi procede a 20 chilometri all'ora, e anche a 10. Almeno se si prende alla lettera l'articolo 141 del codice della strada: “Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile”. In pratica, l'automobilista deve essere nelle condizioni di fermarsi _ dovunque e in qualsiasi momento _ senza investire nessuno. Purtroppo, anche andando a 30 chilometri orari, a fermarsi ci vogliono una quindicina di metri. Per non correre rischi, l'unica è salire in auto, accomodarsi al posto di guida e restare fermi. Il nostro è un paradosso, ma vale la pena rifletterci. Che bisogno aveva il sindaco di Bologna di introdurre un nuovo limite generalizzato se già oggi il codice della strada stabilisce che quello dei 50 è un limite indicativo e che, se necessario, bisogna andare più adagio? La risposta è duplice. Da un lato pesa il vizio italiano di regolamentare tutto, anche ciò che lo è già. Abbiamo il gusto masochistico della legge, del decreto, della postilla e del divieto. Il codice della strada si compone di 245 articoli ed è accompagnato da un regolamento di attuazione di altri 408 articoli e 19 appendici. Ci mancava solo la sub-appendice bolognese! L'altra ragione è ideologica. Con la sua decisione, il sindaco di Bologna non cerca il consenso universale (anzi) né va a caccia di soldi facili, parla piuttosto a una fetta ben definita e, appunto, ideologizzata dell'establishment e dell'elettorato Pd, quella dell'ecologismo radicale, del piccolo è bello, del no alle infrastrutture, del fascino ammaliante e politicamente corretto del green e dell'ecosostenibilità “senza se e senza ma”, come va di moda dire. In fondo l'ha ammesso indirettamente lui stesso polemizzando con il ministro dei Trasporti: “Tutte le volte che Bologna fa qualcosa di troppo progressista e democratico, Salvini deve sempre rispondere in maniera violenta>. Ecco le parole magiche che spiegano tutto: progressista e democratico. Con il limite dei 30 chilometri orari, Lepore _ che ha sempre detto di voler fare di Bologna “La città più progressista d'Italia” _ ha compiuto un'operazione politica, si è appuntato una medaglia sul petto. Peccato. Sarebbe stato da lodare se avesse perseguito il suo obiettivo razionalmente e per gradi, anziché per spot e slogan. Invece ha ragione Carlo Calenda quando dice che la Città 30 non è un'idiozia in sé ma lo diventerà, <perché se vuoi fare Copenaghen, devi prima avere i trasporti di Copenaghen”. E non è il caso di Bologna.